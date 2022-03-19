Esad’tan 11 Yıl Sonra Arap Ülkesine İlk Ziyaret

İç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana ilk kez bir Arap ülkesini ziyaret eden Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitti. Suriye lideri ziyaretle, iç savaş sırasında kendisini devirmek isteyen isyancılara bir dönem destek veren BAE ile iyi ilişkilerin altını çizdi.

Suriye Cumhurbaşkanı Esad, Abu Dhabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid El Nahyan’la görüştü.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin devlet haber ajansı (WAM) Veliaht Prens’in Suriye’nin Arap coğrafyasının güvenliğinde temel bir unsur olduğunu ve BAE’nin de Suriye ile işbirliğini güçlendirmeye istekli olduğunu vurguladığını aktardı.

BAE haber ajansına göre taraflar görüşmede, Rusya, İran, Türkiye ve ABD’nin askeri varlık gösterdiği parçalanmış “Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması ve yabancı güçlerin çekilmesinin” altını çizdi.

İki liderin Suriye ve halkının tüm sorunlara barışçı çözüm bulunması için siyasi ve insani desteği de görüştüğü belirtildi.

WAM haber ajansına göre Veliaht Prens Şeyh Muhammed “ziyaretin Suriye ve tüm bölgede iyilik, barış ve istikrarın önünü açmasını dilediğini” ifade etti. Habere göre Suriye lideri Esad da Veliaht Prens’i Suriye’deki son gelişmelerle ilgili bilgilendirdi.

Veliaht Prens Şeyh Muhammed Suriye lideri Esad’ı havaalanında uğurladı.

ABD’den tepki

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Beşar Esad’ın BAE ziyaretini değerlendirdi.

Sözcü, “Beşar Esad’ın meşrulaştırılmasına yönelik girişimden son derece rahatsız olduk ve üzüntü duyduk” ifadelerini kullandı.

İç savaş sırasında yalnızca Rusya ve İran’ı ziyaret etmişti

Suriye lideri iş savaş sırasında yalnızca İran ve Rusya’yı ziyaret etmiş, bu iki ülkenin askeri desteği Suriye’de ABD’nin müttefiki olan Körfez ülkelerinin hükümetleri tarafından desteklenen rakip gruplara karşı savaşın seyrini değiştirmişti.

ABD Esad’a karşı ayaklanmayla başlayan yüz binlerce kişinin öldüğü iç savaşta siyasi çözüm konusunda ilerleme sağlanana kadar Suriye lideriyle ilişkilerin normalleştirilmesi çabalarına karşı çıkmıştı.

BAE Dışişleri Bakanı Kasım ayında Suriye’nin başkenti Şam’ı ziyaret ederek Esad’la görüştüğünde Washington endişelerini ifade etmişti.

Ancak Washington’un Riyad ve Abu Dhabi’nin bölgedeki rakipleri İran konusundaki endişelerini gidermeyerek, Yemen savaşına desteğini çekerek ve Körfez ülkelerine silah satışı için koşul getirerek bu ülkeler nezdinde siyasi sermayesini tükettiği değerlendirmesi yapılıyor.

Dubai Emiri’yle de görüştü

Suriye Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Esad Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid El Maktum’la da biraraya geldi.

Bu görüşmeler bazı Arap ülkelerinin Esad’la ilişkileri yeniden canlandırmaya başladığı Ortadoğu’da bir değişikliğe işaret eden bir dizi diplomatik açılımın ardına rastladı.

Esad ve Arap ülkeleri arasında yakınlaşma sinyalleri geçtiğimiz yıl yoğunlaşmış, Esad ABD’nin bölgedeki bir diğer müttefiki Ürdün Kralı Abdullah’la da telefonda görüşmüştü.

Uzmanlar, Esad’la daha yakın ilişki kurmayı amaçlayan Arap ülkelerinin İran ve Türkiye’nin bölgedeki nüfuzuna karşı konulması dahil olmak üzere siyasi ve ekonomik değerlendirmeleri gözettiğini belirtiyor.

