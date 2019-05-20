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Esad ve Rus saldırılarının 4 aylık bilançosu: İdlib’de 492 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 14:13 | Son Güncelleme

Esad ve Rus kuvvetlerinin Şubat ayının başından bu yana Suriye’nin kuzeybatısında gerçekleştirdikleri saldırılarda 492 kişi hayatını kaybetti.Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib bölgesinde görev yapan Müdahale Koordinasyon Grubu’nun raporunda, bölgede Şubat ayından bugüne kadar gerçekleştirilen saldırılarda 144’ü çocuk 492 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Esad ve Rus kuvvetlerinin Şubat ayının başından bu yana Suriye’nin kuzeybatısında gerçekleştirdikleri saldırılarda 492 kişi hayatını kaybetti.
Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib bölgesinde görev yapan Müdahale Koordinasyon Grubu’nun raporunda, bölgede Şubat ayından bugüne kadar gerçekleştirilen saldırılarda 144’ü çocuk 492 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Rapora göre, İdlib’de 366, Hama’da 110, Halep 14 ve Lattakia’da ise 2 kişi öldürüldü.
Raporda, Müdahale Koordinasyon Grubu’nun saha ekiplerince 29 Nisan ve 20 Mayıs tarihleri arasında 60 binden fazla ailenin (374 bin kişi) Suriye’nin kuzeybatısındaki 34 bölgeye ve Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Operasyonu’nun yapıldığı bölgelere dağıtıldığı bildirildi.

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