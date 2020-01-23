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  4. Esad ve Rus uçakları Eriha’yı vurdu: 8 yaralı

Esad ve Rus uçakları Eriha’yı vurdu: 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 14:04 | Son Güncelleme

Suriye’de Esad rejimi ve Rus uçaklarının İdlib’in Eriha ilçesine düzenlediği iki hava saldırısında 6’sı çocuk 8 sivil yaralanırken, sivil savunma ekiplerine ait bir ambulans da kullanılamaz hale geldi.Suriye’de Esad rejimi ve Rus uçakları İdlib’in Eriha ilçesine iki hava saldırısı düzenledi.

Esad ve Rus uçakları Eriha’yı vurdu: 8 yaralı

Suriye’de Esad rejimi ve Rus uçaklarının İdlib’in Eriha ilçesine düzenlediği iki hava saldırısında 6’sı çocuk 8 sivil yaralanırken, sivil savunma ekiplerine ait bir ambulans da kullanılamaz hale geldi.
Suriye’de Esad rejimi ve Rus uçakları İdlib’in Eriha ilçesine iki hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda 6’sı çocuk 8 sivilin yaralandığı açıklandı. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, Eriha ilçesine düzenlenen saldırıda yaralılara yardım etmek için gelen sivil savunma ekibi vuruldu. Saldırıda sivil savunma ekiplerine ait bir ambulans kullanılamaz hale gelirken sivil savunma ekipleri sağ kurtuldu.
Esad ve Rus uçaklarının bugün İdlib’in farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 5’i çocuk toplamda 8 sivil hayatını kaybetti.

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