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Esad'dan İdlib'de şartlı ateşkes

01.08.2019 22:48 | Son Güncelleme

Suriye rejimi, İdlib konusunda Türkiye ile Rusya arasında sağlanan mutabakatın uygulanması koşuluyla ateşkese yeşil ışık yaktı.

Esad'dan İdlib'de şartlı ateşkes

Rusya gece yarısından itibaren geçerli olacak ateşkesi memnuniyetle karşıladığını açıkladı.Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, son dört aydır Rusya destekli ağır hava saldırılarıyla hedef aldığı İdlib’de “şartlı” ateşkes ilan etti.

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın askeri yetkililere dayandırdığı habere göre Esad rejimi, muhaliflerin silahlarıyla birlikte, Rusya ile Türkiye arasında Eylül 2018’de Soçi kentinde imzalanan İdlib mutabakatındaki gerginliği azaltma bölgesinden çekilmeleri şartıyla, gece yarısı itibarıyla ateşkes uygulamayı kabul etti.

Rusya kararı memnuniyetle karşıladı

Konu hakkında ilk tepki Rusya Devlet Başkanı Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev’den geldi.

Kazakistan’da yapılan Suriye konulu 13. Astana formatlı Garantörler Toplantısı’na katılan Lavrentiev, “Suriye hükümetinin ateşkes uygulama kararını gayet tabii ki memnuniyetle karşılıyoruz” açıklamasını yaptı.

Türkiye, İran ve Rusya’dan heyetler Çarşamba günü Suriye’deki gelişmeleri ele almak üzere Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da bir araya geldi.

Perşembe günü Esad rejimi ve muhalefet temsilcilerinin oluşturduğu heyetlerin de katılacağı bir toplantı yapılması planlanıyor.

Toplantının gündeminde İdlib ve Suriye’nin kuzeydoğusundaki gelişmeler, insani durum, esir değişimi, cansız bedenlerin teslim edilmesi, kayıp kişilerin aranması ve çatışan taraflar arasında güven artırıcı önlemler yer alıyor.

Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç yetkililerinin de katıldığı toplantılarda gözlemci statüsündeki Ürdün, Lübnan ve Irak’tan yetkililer de hazır bulunuyor.

Ateşkes öncesi dikkat çeken açıklama

Esad rejiminin ateşkes açıklamasından saatler önce Suriyeli General Hasan Ahmed Hasan, Türkiye ile çözüm bulunmaması halinde İdlib’i “temizleyerek ele geçirmekte” kararlı olduklarını söylemişti.

Suriye ordusunun politik bürosunun başkanı Hasan, El Vatan gazetesine yaptığı açıklamada, İdlib konusunda Rusya ya da İran’ın Türkiye ile yürüttükleri görüşmelerde diplomatik bir çözüm bulmasının “iyi olacağını” kaydetmişti.

Hasan, "Aynı zamanda, eğer işler çıkmaza girerse o zaman, Suriye ordusu bugüne kadar nasıl büyük bölgeleri temizlediyse… hiç bir şekilde durmayacaktır, ne İdlib'de ne de herhangi bir başka yerde” sözlerini kaydetti.

BM Genel Sekreteri’nden soruşturma kararı

Bu arada Esad rejiminin şartlı ateşkes kararı öncesinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İdlib’de hastaneler ve okullara yönelik saldırılar hakkında soruşturma başlatılmasına izni verdi.

Salı günü BM Güvenlik Konseyi üyesi 10 ülke Guterres’ten, İdlib'de hastaneleri hedef alan saldırılara ilişkin soruşturma başlatmasını talep etmişti.

AFP, Reuters, AP / DA, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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