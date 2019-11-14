Esad'dan Le Mesurier'in İstanbul'da ölümüyle ilgili iddia: Arkasında CIA olabilir, büyük ihtimalle Türk istihbaratı görevi yerine getirdi

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Beyaz Baretliler'in kurucularından eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi James Le Mesurier'in İstanbul'da ölümünü yorumladı. Rus haber ajansı RIA Novosti ile Rossiya 24 kanalına konuşan Esad, Le Mesurier'in ölümünden CIA'in ve "bir bütün olarak Batı istihbaratının" sorumlu olabileceğini söyledi.

Esad, Le Mesurier'in ölümü ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Bu elbette istihbarat servislerinin işi. Ama hangi istihbarat servisleri? Tabii ki bir bütün olarak Batılı istihbarat servisleri, Türk istihbaratı ve bölgedeki diğer bazılarından söz ediyoruz. Bunlar egemen devletlerin istihbarat servisleri değil de esas olarak CIA birimleridir. Bu birimler, tek bir sahibe bağlı olarak, birbirleriyle koordinasyon içinde çalışıyor."

BBC İzleme Servisi'nin RIA Novosti'ye dayanarak aktardığına göre Esad, Türk istihbaratı hakkında da şu iddiada bulundu:

"Büyük ihtimalle Türk istihbaratı, yabancı özel servislerin talimatıyla bu görevi yerine getirdi. Bunun bir tahminden ibaret olduğunu tekrar ediyorum ama Batılı özel servisler ve onlara çalışan, birbiriyle işbirliği içinde olanların tipik işleyiş şekli böyledir."