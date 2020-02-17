Esad'dan "operasyonlar sürecek" mesaj

BM ise çatışmalar yüzünden kaçan sivillerin sayısının 900 bine yaklaştığını açıkladı.Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ordunun Halep'teki ilerleyişi vesilesiyle açıklama yaptı. Televizyondan canlı yayınlanan açıklamasında Esad, Türkiye'nin ateşkes taleplerine rağmen operasyonların süreceği sinyalini verdi. "Bu nihai yenilgilerinin başlangıcı" diye konuşan Esad, Halep'teki askeri başarının savaşın sonu olmadığını söyleyerek, operasyonların devam edeceği mesajını verdi. Esad "Halep ve İdlib kırsalının kurtuluşu kuzeyden gelen bazı boş sesleri saymazsak devam ediyor" diye konuştu.

Suriye'nin verdiği bilgiye göre rejim güçleri Halep vilayetinin kuzeybatı kesiminde Türkiye'nin desteklediği muhaliflerin elinde bulunan toprakların büyük bölümünü geri aldı.

İdlib'den 40 bin kişi kaçtı

Birleşmiş Milletler verilerine göre İdlib'e düzenlenen operasyonlar yüzünden bölgeden kaçan sivillerin sayısı giderek artıyor. Son dört günde 40 bin kişi bölgeyi terketmek zorunda kaldı. Böylece İdlib'e başlatılan operasyonlardan bu yana bölgeyi terkeden çoğu ve kadın ve çocuk sivillerin sayısı 875 bine ulaştı.