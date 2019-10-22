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Esad'dan Soçi öncesi İdlib'e ziyaret

22.10.2019 14:14 | Son Güncelleme

Suriye savaşıyla ilgili önemli kararların alınacağı tahmin edilen Erdoğan ve Putin'in Soçi buluşmasına saatler kala Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad sekiz yıl sonra ilk kez İdlib'i ziyaret etti.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Şam'a bağlı birliklerle Türkiye destekli muhalif grupların çatıştığı İdlib vilayetine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Suriye medyasında yayınlanan görüntülerde Suriye askerleriyle birlikte olduğu görülen Esad, ziyareti sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalar yaptı.

Suriye medyasına göre Erdoğan'ı "hırsız" olarak suçlayan Esad, Erdoğan'ı "Erdoğan, petrolü, fabrikaları, buğdayı çalan bir hırsız. Bugün de bütün toprakları çalıyor" diye konuştu.

Putin-Erdoğan buluşması

Esad'ın İdlib ziyaretini Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi buluşması öncesinde gerçekleştirmesi dikkat çekti. Soçi'de Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlara beş gün ara vermesinin ardından atılacak adımlar ele alınacak. Erdoğan da buluşma öncesi yaptığı açıklamalarda Putin'le buluşmasında önemli kararlar alınacağına ilişkin mesajlar vermişti.

Türkiye'nin ABD ile anlaşmaya vararak operasyona verdiği 120 saatlik ara bu akşam sona eriyor. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in geçen hafta Ankara ziyaretinde varılan 13 maddelik mutabakat uyarınca, Türkiye'nin operasyonlara ara vermesi ve bu süre içinde de Kürt birliklerinin geri çekilmesi öngörülmüştü.

İdlib'de çatışmalar devam ediyor

Suriye'de birleşerek Milli Ordu adını alan muhalif grupların ana faaliyet alanlarından biri İdlib. Öte yandan El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütü de bölgedeki güçlü gruplardan bir diğeri.

Suriye ordusu Rusya'nın hava desteğiyle Nisan ayı sonunda İdlib vilayetinde HTŞ unsurlarına yönelik geniş çaplı operasyon başlatmıştı. Türkiye'nin Rusya ile geçen yıl Eylül ayında imzalanan mutabakat çerçevesinde İdlib vilayetinde 12 gözlem noktası bulunuyor.

AP,HS/JD

© Deutsche Welle Türkçe

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