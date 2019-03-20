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Esad’ın bombaladığı Hama yakınlarında 3 sivil öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 14:47 | Son Güncelleme

Esad rejiminin askerleri ve milis kuvvetleri İdlib ve Hama yakınlarını bombaladı.Esad rejim kuvvetleri Hama ve İdlib yakınlarındaki köy ve kasabalarına top ve roket saldırılarına devam ediyor.

Esad rejiminin askerleri ve milis kuvvetleri İdlib ve Hama yakınlarını bombaladı.
Esad rejim kuvvetleri Hama ve İdlib yakınlarındaki köy ve kasabalarına top ve roket saldırılarına devam ediyor. Esad askerleri ve milis kuvvetlerinin attığı roket ve bombardıman sonucu ikisi çocuk biri kadın 3 kişi hayatını kaybetti. Yaralıların sayısı konusunda bilgi alınamadı.
Esad kuvvetleri son birkaç gün içinde bölgeye yaptığı saldırıları yoğunlaştırdı. Hama’daki görgü şahitleri bu sabah Hama yakınlarındaki birkaç köyün bombalandığını, bombalanan Anakavi ve Şehide köylerinden iki çocuğun hayatını kaybettiğini, Twaina köyünde ise bir kadının öldüğünü söyledi. Bombardımanda çok sayıda yaralı olduğu da belirtildi.

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