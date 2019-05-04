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Esad’ın bombası Hassna’nın sanat aşkını öldüremedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 09:29 | Son Güncelleme

Suriye’deki iç savaştan kaçıp Türkiye’ye gelen Hassna Kanaa, resim ve hat sanatına olan aşkından kopamadı.

Suriye’deki iç savaştan kaçıp Türkiye’ye gelen Hassna Kanaa, resim ve hat sanatına olan aşkından kopamadı. Hassna Kanaa, hasta annesi ve yetim Suriyeli çocuklar için resim yapıp sergiler açıyor.
Suriyeli Hassna Kanaa, Halep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Dekorasyon Bölümü’nden mezun olduktan sonra aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalışıyordu. Portre, resim ve hat branşlarında eğitmenlik yapan Kanaa, talik, celi sülüs, sümbüli, divani ve kufi yazı tarzlarında birçok hüsn-i hat eser oluşturdu. Suriye’de yaşanan savaş nedeniyle 5 yıl önce Türkiye’ye gelip İstanbul’a yerleşen Kanaa, resmini tuvallere yansıtarak sergiler açıyor.

“Resim yapmayı seviyorum”
Hassna Kanaa, Halep Üniversitesi’nde çizimle uğraştığını belirterek, “Portre, hat ile uğraşıyordum. Sonra savaş çıktı Adana’ya geldim. 1 sene sonra İstanbul’a gittim. Ben resim yapmayı seviyorum. Ailem ve Suriyeli yetimlere yardımcı olmak için resim yapmaya devam ediyorum. İnşallah resimlerim satılır” dedi.

“Sergiyi açma amacı ailesine ve yetim Suriyeli çocuklara destek olabilmek”
Kanaa’nın sergi açmasına yardımcı olan Mürsel Söyler de Suriyeli birinin bakış açısından hat eserlerinin Türk insanına olumlu etkileri olmasını ümit edip bu serginin açılmasına vesile olduklarını belirterek, “Şu ana kadar sergimize beklediğimiz ilgi olmadı. Hassna Suriye’de Halep Üniversitesinde İç Mimari ve Dekorasyon alanında eğitim görmüş. 4 yıllık eğitim sonrasında da aynı üniversitede bu alanda eğitmenlik yapmış. İlgi alanı dekor, portre ve hat çalışmaları. Savaş çıkınca ailesiyle Türkiye’ye gelmiş. Şu anda İstanbul’da yaşıyorlar. Bu sergiyi asıl açma amacı hem ailesine hem de yetim Suriyeli çocuklara destek olabilmek” diye konuştu.
Hassna Kanaa’nın ‘Hüsn-i Hat’ isimli sergisi yarın akşama kadar Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu fuaye alanında sergilenmeye devam edecek.

Esad’ın bombası Hassna’nın sanat aşkını öldüremedi

Esad’ın bombası Hassna’nın sanat aşkını öldüremedi

Esad’ın bombası Hassna’nın sanat aşkını öldüremedi

Esad’ın bombası Hassna’nın sanat aşkını öldüremedi

Esad’ın bombası Hassna’nın sanat aşkını öldüremedi

Esad’ın bombası Hassna’nın sanat aşkını öldüremedi

Esad’ın bombası Hassna’nın sanat aşkını öldüremedi

Esad’ın bombası Hassna’nın sanat aşkını öldüremedi

Esad’ın bombası Hassna’nın sanat aşkını öldüremedi

Esad’ın bombası Hassna’nın sanat aşkını öldüremedi

Esad’ın bombası Hassna’nın sanat aşkını öldüremedi

Esad’ın bombası Hassna’nın sanat aşkını öldüremedi

Esad’ın bombası Hassna’nın sanat aşkını öldüremedi

Esad’ın bombası Hassna’nın sanat aşkını öldüremedi

Esad’ın bombası Hassna’nın sanat aşkını öldüremedi

Esad’ın bombası Hassna’nın sanat aşkını öldüremedi

Esad’ın bombası Hassna’nın sanat aşkını öldüremedi

Esad’ın bombası Hassna’nın sanat aşkını öldüremedi

Esad’ın bombası Hassna’nın sanat aşkını öldüremedi
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