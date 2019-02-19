Esad'ın danışmanı: Kürtlere özerklik Suriye'nin bölünmesi anlamına gelir

Buseyna Şaban, "Suriye'nin parçalanmasına izin vermeyiz" dedi.Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın üst düzey danışmanlarından Buseyna Şaban, Suriyeli Kürtlere özerklik verme konusuna karşı olduklarını açıkladı.

Moskova'da düzenlenen Ortadoğu Konferası çerçevesinde Reuters'a konuşan Şaban, "Özerklik Suriye'nin parçalanması anlamına gelir. Suriye'nin parçalanmasına izin vermeyiz" diye konuştu. "Suriye tüm insanların buluşma noktası ve tüm insanlar Suriye yasaları ile anayasası karşısında eşit" diyen Şaban, Kürtlerin Suriye halkının "kıymetli ve çok önemli bir parçası" olduğunu dile getirdi.

Suriye'nin kuzeyinde ve doğusunda yaşayan Kürtler, Esad yönetimi ile uzlaşma sağlamak için hazırladıkları yol haritasını geçtiğimiz hafta Rusya'ya sunmuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nin askerlerini çekme kararı sonrası Suriyeli Kürtler, bölgede kurdukları otonom yapıyı korumak istiyor. Suriyeli Kürtler, Esad yönetimi ile anlaşma sağlayarak Türkiye'nin Suriyeli Kürt grupların bölgedeki varlığına yönelik olası bir operasyonunu engellemek için çaba sarf ediyor.