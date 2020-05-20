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Esad'ın kuzeni Mahluf'un mal varlıklarına el konuldu

DÜNYA HABERLERİ  | 20.05.2020 10:54 | Son Güncelleme

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kuzeni, ülkenin en zengin iş adamlarından Rami Mahluf'un mal varlıklarına el konuldu.

Mahluf'un 120 milyon euroyu aşan vergi borcunu ödemediği belirtiliyor.Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kuzeni, ülkenin en zengin iş adamlarından Rami Mahluf'un mal varlıklarına el konuldu. Mahluf'un 120 milyon euroyu aşan vergi borcunu ödemediği belirtiliyor.

Suriye'de ülkenin en zengin iş adamlarından Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kuzeni Rami Mahluf'la yaşanan mali anlaşmazlık tırmanırken Şam yönetimi Mahluf'un, eşinin ve çocuklarının tüm mal varlıklarına el koydu.

Suriye Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Mahluf ve ailesinin mal varlıklarına Mahluf'a ait telekomünikasyon şirketi Syriatel'in borçlarına karşılık olarak ihtiyaten el konulduğu belirtildi. Suriye hükümeti, şirketin vergi borcunun 230 milyar Suriye Poundu (yaklaşık 120 milyon euro) aştığını açıkladı.

Esad'ın en büyük destekçilerinden biriyken son zamanlarda araları açılan Mahluf'un Syriatel için talep edilen vergileri yüksek bulduğu için ödemekten kaçındığı belirtiliyor.

Şirkete baskın düzenlendi

Şam'la Mahluf arasında yaşanan gerginlik geçtiğimiz haftalarda Mahluf'un Facebook hesabından yayınladığı üç video ile kamuoyuna yansımıştı. Mahluf, bu paylaşımlarında doğrudan Esad'ı hedef almış ve Esad'ın Syriatel'i batırmakla tehdit ettiğini söylemişti.

Bu açıklamaların ardından da güvenlik güçleri şirkete baskın düzenlemiş ve bazı şirket çalışanları gözaltına alınmıştı.

ABD ve AB'nin yaptırım listesinde

Suriye'de giderek yaygınlaşan yolsuzluğun sembolü olarak görülen Mahluf, Suriye hükümetini desteklediği gerekçesiyle Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırım listesinde yer alıyor. Mahluf'un son zamanlarla kamuoyuna açıklamalar yapması ise Suriye yönetimindeki elitler arasında yaşanan derin çatlağın bir kanıtı olarak değerlendiriliyor.

Mahluf ve Şam arasındaki anlaşmazlığın arka planında Rusya olduğu şeklinde iddialar da var. Bu iddialara göre Rusya, Şam'dan kendisine ödemesi gereken paraları talep ettiği için Şam rejimi de Mahluf'tan yüksek miktarda vergi ödemesini istiyor.

dpa / TY,HS

©️ Deutsche Welle Türkçe

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