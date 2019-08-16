HABER

Esad’ın kuzeninden itiraf: "Soyadımız canavardı”

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 13:15 | Son Güncelleme

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın kuzeni Firas Esad sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, gerçek soyadlarının Arapça’da ‘canavar’ anlamına gelen ‘vahş’ olduğunu söyledi.Esad rejimine karşıtlığı ile tanınan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın amcasının oğlu Firas Esad’dan bir itiraf geldi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın kuzeni Firas Esad sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, gerçek soyadlarının Arapça’da ‘canavar’ anlamına gelen ‘vahş’ olduğunu söyledi.
Esad rejimine karşıtlığı ile tanınan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın amcasının oğlu Firas Esad’dan bir itiraf geldi. Firas Esad sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, soyadlarının Arapça’da “canavar” anlamına gelen ‘vahş’ olduğunu ve dedesinin soyadlarını ‘esad’ olarak değiştirdiğini söyledi. Esad’ın kuzeni Firas, fotoğrafın silinme veya kaldırılma ihtimaline karşı, "Herkes hızlıca paylaşsın ve kaydetsin. Şikayetler nedeniyle belge silinebilir" notunu düştü.
Firas Esad, daha önce yaptığı açıklamasında Esad rejiminin en az 500 bin sivil ve 100 bin alevi mensubu öldürdüğünü de ifade etmişti.

PARTNERÇağatay Ulusoy'un yeni imajı olay olduÇağatay Ulusoy'un yeni imajı olay oldu
Kavun bostanı değil mezarlıkKavun bostanı değil mezarlık
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Bugün dünyanın savaş alanlarının açlık ve kıtlık yaşanan bölgelerinin büyük bir bölümün İslam ülkeleri oluşturuyor”CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Bugün dünyanın savaş alanlarının açlık ve kıtlık yaşanan bölgelerinin büyük bir bölümün İslam ülkeleri oluşturuyor”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

Dünya tetikte! Müzakereler sonlandı

Dünya tetikte! Müzakereler sonlandı

Devran Çağlar hayatını kaybetti!

Devran Çağlar hayatını kaybetti!

Bikinili pozlarıyla döndü!

Bikinili pozlarıyla döndü!

Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi hayatına mal oldu

Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi hayatına mal oldu

Askere gidecekler dikkat! Az önce duyuruldu...

Askere gidecekler dikkat! Az önce duyuruldu...

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Gazinin darp edildiği kafe kapatıldı!

Gazinin darp edildiği kafe kapatıldı!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kapıkule Sınır Kapısı'nda 'park sistemi' dönemi!

Vali talimat verdi! İlk kez uygulanmaya başladı

İstanbul'da dolandırıcılık çetesi çökertildi!

Yüzlerce kişiyi dolandırdılar! Yöntemleri 'pes' dedirtti!

Turuncu kategorideki terörist, asker ve sivil katili çıktı

Turuncu kategorideki terörist, asker ve sivil katili çıktı

Kayseri'de sular çekilince eski köyün kalıntıları ortaya çıktı

Sular çekilince gün yüzüne çıktı!

17 Ağustos'un ardından Gölcük yeniden doğdu

20 yıl öncesi ve bugün... Kent adeta yeniden doğdu

Manisa'da akaryakıt tankeri ile kamyon çarpıştı

Facianın eşiğinden dönüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.