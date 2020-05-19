Esad'la kuzeni Mahluf arasındaki kriz büyüyor

Şam, Mahluf'u "dolandırıcılık kampanyası" yürütmekle suçladı.Şam yönetimi, Suriye'nin en zengin iş adamlarından Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kuzeni Rami Mahluf'la yaşanan vergi krizinde baskıyı artıyor. Suriye İletişim Bakanlığı, resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamada Mahluf'u "dolandırıcılık kampanyası" yürütmekle suçladı.

Mahluf'un yürüttüğü kampanyanın devlet hazinesinin taleplerini yerine getirmeme amacı taşıdığı belirtilen Bakanlık açıklamasında, Mahluf'un devlete vergilerini ödemediğine işaret edildi.

Suriye'deki telekomünikasyon şirketi Syriatel'in sahibi Mahluf, Esad'ın en büyük destekçilerinden biriydi. Ancak Esad'la bir süredir anlaşmazlık içinde olan Mahluf, vergilerini ödemediği gerekçesiyle Şam yönetimiyle kriz yaşıyor. Mahluf'un Syriatel için talep edilen vergileri yüksek bulduğu için ödemekten kaçındığı belirtiliyor.

Mahluf'un açıklamalarına göre Suriye Maliye Bakanlığı, Syriatel'den 130 milyar Suriye Poundu talep ediyor.

Şirkete baskın düzenlendi

Şam'la Mahluf arasında yaşanan gerginlik geçtiğimiz haftalarda Mahluf'un Facebook hesabından yayınladığı üç video ile kamuoyuna yansımıştı. Mahluf, bu paylaşımlarında doğrudan Esad'ı hedef almış ve Esad'ın Syriatel'i batırmakla tehdit ettiğini söylemişti.