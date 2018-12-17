Eşarbı makineye takılan kadın işçi ölümden döndü

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında çalışan Mümine Er (35), eşarbının makineye takılıp boynuna dolanmasıyla boğulma tehlikesi yaşadı. İş arkadaşları tarafından eşarbı kesilerek boğulmaktan kurtarılan Er, hastanede tedavi altına alındı.

Olay İnegöl'ün Ağaç İşleri Mobilya Sanayii'nde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında meydana geldi. Dokuma tezgahında çalışan işçi Mümine Er'in eşarbının ucu, makinenin kayış makarasına takıldı. Makinenin çekmesiyle eşarp kadının boynuna dolandı. Nefesi kesilen, boğulmak üzere olan Mümine Er'in yardımına koşan arkadaşları, eşarbın takılan kısmını kesip kurtardı.

Boynunda morluklar oluşan yaralı kadın, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Mümine Er sağlık durumun iyiye gittiği öğrenildi.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

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