"Esaretin Bedeli" oyunu Bursa'da sahnelendi

Başrolünü ünlü tiyatro sanatçısı Kerem Alışık'ın üstlendiği "Esaretin Bedeli" adlı oyun Bursalı sanatseverler için perde açtı.

Teyyare Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunu Şakir Gürzumar yönetti.

Stephen King'in ölümsüz eseri, sinema tarihinin en iyi filmi, "Esaretin Bedeli" oyunu sanatseverler tarafından büyük beğeni kazandı.

Oyunda, usta oyuncu Kerem Alışık'ın yanında Kaan Taşaner, İştar Gökseven, Fuat Onan ve Erhan Alpay gibi birçok oyuncu da sahne aldı.

Gecenin sonunda tiyatroseverleri selamlayan Kerem Alışık ve ekibi uzun süre alkışlandı.

