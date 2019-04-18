HABER

"Esaretin Bedeli" oyunu Bursa'da sahnelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 02:19 | Son Güncelleme

"Esaretin Bedeli" oyunu Bursa'da sahnelendi

Başrolünü ünlü tiyatro sanatçısı Kerem Alışık'ın üstlendiği "Esaretin Bedeli" adlı oyun Bursalı sanatseverler için perde açtı.

Teyyare Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunu Şakir Gürzumar yönetti.

Stephen King'in ölümsüz eseri, sinema tarihinin en iyi filmi, "Esaretin Bedeli" oyunu sanatseverler tarafından büyük beğeni kazandı.

Oyunda, usta oyuncu Kerem Alışık'ın yanında Kaan Taşaner, İştar Gökseven, Fuat Onan ve Erhan Alpay gibi birçok oyuncu da sahne aldı.

Gecenin sonunda tiyatroseverleri selamlayan Kerem Alışık ve ekibi uzun süre alkışlandı.

PARTNERYılın otomobili o seçildi! Yılın otomobili o seçildi!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 40’ta soruları yanıtladıMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 40’ta soruları yanıtladı
Öğrenciler istedi, başkan menemen yaptıÖğrenciler istedi, başkan menemen yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Esaretin Bedeli Bursa Kerem Alışık stephen king

En Çok Okunan Haberler

Belediye Meclis toplantısında "İstiklal Marşı" tartışması

Belediye Meclis toplantısında "İstiklal Marşı" tartışması

Ekrem İmamoğlu görevi devraldı! Saraçhane'de coşkulu karşılama

Ekrem İmamoğlu görevi devraldı! Saraçhane'de coşkulu karşılama

Ünlü isimlerden mazbata paylaşımları

Ünlü isimlerden mazbata paylaşımları

Orhan Gencebay yoğun bakımda!

Orhan Gencebay yoğun bakımda!

Binali Yıldırım'dan mazbatayla ilgili ilk açıklama

Binali Yıldırım'dan mazbatayla ilgili ilk açıklama

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sarıyer'de, parkta küfür nedeniyle kavga çıktı: 2 kişi bıçaklandı

Parkta 'küfür' kavgası kanlı bitti!

Bakan Selçuk'tan 'bölgelere göre tatil' açıklaması

Bakan Selçuk'tan 'bölgelere göre tatil' açıklaması

Malatya'da 3.3 büyüklüğünde deprem

Malatya'da korkutan deprem!

2 kişi hayatını kaybetmişti! Altından 'dedikodu' çıktı

2 kişi hayatını kaybetmişti! Altından 'dedikodu' çıktı

Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: 2 ölü, 6 yaralı

Freni boşalan kamyon dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir için karar verildi

Eski ÖSYM Başkanı için karar verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.