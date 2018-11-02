Esaretten kurtarılan Japon gazeteci özür diledi

Yasuda, yaşattığı külfet nedeniyle Japon hükümetinden özür diledi.Suriye'de esir tutulmasının ardından Ekim ayında Türkiye ve Katar'ın yardımıyla serbest bırakılması sağlanan Japon gazeteci Jumpei Yasuda ilk kez kameraların karşısına geçti. Yasuda, 40 aylık esaret dönemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Suriye'ye, gerçekten neler olduğunu kendi gözleriyle görmek ve çatışmaların bölgedeki insanları nasıl etkilediğini gözlemlemek için gittiğini söyledi.

Haziran 2015'te Türkiye'den Suriye'ye geçmesinden kısa süre sonra rehin alındığını belirten 44 yaşındaki gazeteci, kendisine rehberlik yapacak olan Suriyelinin son anda vazgeçtiğini ve tanımadığı iki kişiyi izlemek zorunda kaldığını, ardından da bu kişilerce alıkonarak zorla bir otomobile bindirilip bir eve kapatıldığını ifade etti.

Bu yaptığını "salakça bir hata" diye tanımlayan Yasuda, çektiği acıların ve ülkesindeki insanlara ve Japon hükümetine yaşattığı sıkıntının tek sorumlusunun kendisi olduğunu söyledi.

"Serbest bırakılmama yardımcı olan ve benim için endişelenen herkesten içtenlikle özür diliyorum, minnet duyduğumu dile getirmek istiyorum" ifadesini kullanan Yasuda, "Japon hükümeti benim yüzümden bu işe karışmak zorunda kaldığı için de üzgünüm" diye ekledi.