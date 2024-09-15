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  4. Esas Oğlan dizisinde rol alacak olan Hadise'den mini şort+sütyen kombini! Konser pozlarıyla yine gündemde

Esas Oğlan dizisinde rol alacak olan Hadise'den mini şort+sütyen kombini! Konser pozlarıyla yine gündemde

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
15.09.2024 14:21
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Hem özel hayatıyla hem de kombinleriyle adından söz ettiren Hadise İstanbul konserinde yine çok iddialıydı. Hadise'nin sütyen ve süper mini şort kombini sosyal medyayı ikiye böldü.

Esas Oğlan dizisinde rol alacak olan Hadise'den mini şort+sütyen kombini! Konser pozlarıyla yine gündemde

Ünlü şarkıcı Kerem Bürsin ile gittiği Venedik'ten paylaşım yaparak yine adından söz ettiren Hadise İstanbul konserinde şov yaptı.

“Esas Oğlan” adlı diziyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan ünlü şarkıcının konser maratonu devam ediyor.

Hem özel hayatı hem de sahne tarzıyla adından söz ettiren Hadise yine yaptı yapacağını. Her zaman iddialı seçimleriyle gündeme gelen Hadise bu sefer süper mini şort ve sütyen tercih etti.

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Tarzını oversize ceket ve uzun çizmelerle tamamlayan Hadise yine olay oldu.

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File kazağın içine hiçbir şey giymedi! Olay tarz File kazağın içine hiçbir şey giymedi! Olay tarz

Hadise'nin sahne tarzı kimi hayranları tarafından çok beğenildi kimileri ise bu tarzı fazla müstehcen buldu.

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Hadise geçtiğimiz aylarda eleştirilere yanıt vererek,"Yok dekolte giymesinler, şu olmasın. Bunun açıklıkla hiç alakası yok. Bence ben şu an kapalı ve gayet seksiyim. Konu açıklık demekle değil de kafada bitiyor. Biliyorum hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz" demişti.

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Hadise'nin tarzını nasıl buldunuz?

Hadise'nin tarzını nasıl buldunuz?
Fazla iddialı ve erotik
Sahne şovu için normal
Kararsızım
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Anahtar Kelimeler:
Hadise
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