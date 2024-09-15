Esas Oğlan dizisinde rol alacak olan Hadise'den mini şort+sütyen kombini! Konser pozlarıyla yine gündemde

Ünlü şarkıcı Kerem Bürsin ile gittiği Venedik'ten paylaşım yaparak yine adından söz ettiren Hadise İstanbul konserinde şov yaptı.

“Esas Oğlan” adlı diziyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan ünlü şarkıcının konser maratonu devam ediyor.

Hem özel hayatı hem de sahne tarzıyla adından söz ettiren Hadise yine yaptı yapacağını. Her zaman iddialı seçimleriyle gündeme gelen Hadise bu sefer süper mini şort ve sütyen tercih etti.

Tarzını oversize ceket ve uzun çizmelerle tamamlayan Hadise yine olay oldu.

Hadise'nin sahne tarzı kimi hayranları tarafından çok beğenildi kimileri ise bu tarzı fazla müstehcen buldu.

Hadise geçtiğimiz aylarda eleştirilere yanıt vererek,"Yok dekolte giymesinler, şu olmasın. Bunun açıklıkla hiç alakası yok. Bence ben şu an kapalı ve gayet seksiyim. Konu açıklık demekle değil de kafada bitiyor. Biliyorum hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz" demişti.