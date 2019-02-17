Esat: ‘Amerika Kendisine Bel Bağlayanları Korumayacak’

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat Amerika’nın kendisine bel bağlayanları korumayacağını söyledi. Esat’ın Suriye’deki Kürt savaşçıları işaret ettiği belirtiliyor.

Esat isim vermeden, “Amerikalılar üzerinde bahis yapan bu gruplara Amerikalılar’ın onları korumayacağını söylüyoruz. Amerikalılar sizleri ceplerine atacak ki sizler takas aracı olacaksınız ve bunu yapmaya başladılar” dedi.

Televizyondan canlı yayınlanan konuşmasında Esat, “Devletiniz dışında kimse sizi korumayacak. Eğer ülkenizi korumaya kendinizi hazırlamıyorsanız Türkiye’nin kölelerinden başka bir şey olmassınız” dedi.

Başkan Donald Trump Aralık ayında Amerikan askerlerini Suriye’den çekeceğini belirtmişti.

Amerika çoğunluğunu YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’ni IŞİD’e karşı eğitiyor ve örgüte silah desteği sağlıyor.

Amerika’nın Suriye Demokratik Güçleri’ne desteği Türkiye’nin tepkisini çekiyor. Türkiye YPG’yi PKK’nın uzantısı olarak niteliyor ve Suriye’nin kuzeydoğusuna operasyon düzenleyebileceğini belirtiyor.

Trump’ın Amerikan askerlerini Suriye’den çekeceğini açıklamasının ardından Suriye’deki Kürtler Şam ve Moskova’yla diyaloğ halinde.

