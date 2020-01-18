Esat Güçleri Suriye'nin Halep Kırsalını Vuruyor

Suriye’nin Halep kırsalında mültecilerin yaşadığı bina hava saldırılarının hedefi oldu. Sivil savunma örgütü Beyaz Miğferler en az iki çocuğun öldüğü saldırıyla ilgili görüntüler yayınladı.

Reuters haber ajansı, sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin doğruluğunu teyit etti. Görüntülerde Beyaz Miğferler’den ekipler, yaralı çocukları yıkıntıların arasından çıkarırken görülüyor.

Bir bölümü yıkılan binanın, İdlib’de Rusya destekli Esat rejimi güçlerinin saldırılarından kaçan ailelerin sığınağı olduğu belirtiliyor.

Merkezi İngiltere’de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Cuma günü Halep kırsalına 25 Rus hava saldırısı düzenlendiğini, iki çocuğun öldüğünü yedi kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

Öte yandan rejim güçleri Halep kırsalında karadan da saldırıya geçti. Suriye Resmi Haber Ajansı SANA, Suriye Ordusu’nun, Halep’in Batı kırsalında konuşlanan “radikal terör örgütlerinin” son zamanlarda Halep kentine saldırılarını artırması ve Suriye devletinin sivil halkın güvenli yerlere çekilmesi için açtığı insani koridorları bombalaması nedeniyle kapsamlı bir harekat başlattığını bildirdi.

