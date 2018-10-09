Esat: ‘İdlib Mutabakatı Geçici’

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat, İdlib’de olası bir askeri saldırıyı önlemek için varılan mutabakatın ‘geçici’ olduğunu söyledi. Esat hükümetinin esas amacının Suriye’nin her bölgesinde kontrol sağlamak olduğunu belirtti. Esat, partisinin merkez komitesi toplantısında konuştu.

Associated Press (AP) haber ajansı, Türkiye destekli Suriyeli isyancılar tarafından yapılan açıklamada Rusya ve Türkiye arasında İdlib’de Suriye hükümet güçleri ve muhalifler arasındaki cephe hattının askerden arındırılması için yapılan anlaşmanın uygulanmasına başlandığını belirtti.

15 üyeli Ulusal Kurtuluş Cephesi sözcüsü Naci el Korkmaz, grupların geçen ay varılan anlaşmayı uygulamak için anlaştıklarını ve 15-20 kilometrelik cephe hattını 15 Ekim’e kadar askerden arındırmayı umduklarını söyledi.

İsyancıların askerden arındırılmış bölgeden ağır silahlarını çekmeye bir gün erken başladıklarını belirten sözcü, muhalif güçlerin hafif ve orta ağırlıktaki silahlarını koruyacağını kaydetti.

Sözcü, ‘‘Kuvvetlerimiz cephe hattında hafif ve yarı ağır silahlarıyla savunma halinde varlığını sürdürecek’’ dedi.