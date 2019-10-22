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Esat İdlib’e Gitti Putin’le Görüşen Erdoğan’a Mesaj Verdi 

22.10.2019 17:14 | Son Güncelleme

Rusya’nın Soçi kentinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Cumhurbaşkanı Putin, Suriye’de güvenli bölgeyi görüşürken bir önemli ziyaret de Suriye’de gerçekleşti. Rejim karşıtlarının son kalesi İdlib’e giden Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esat, Suriye lideri Erdoğan’a sert sözlerle yüklendi

Esat İdlib’e Gitti Putin’le Görüşen Erdoğan’a Mesaj Verdi 

Rusya’nın Soçi kentinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Suriye’de güvenli bölgeyi görüşürken bir önemli ziyaret de Suriye’de gerçekleşti. Rejim karşıtlarının son kalesi İdlib’e giden Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esat, Suriye lideri Erdoğan’a sert sözlerle yüklendi.

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esat sekiz yıldır devam eden Suriye iç savaşında rejim karşıtı grupların son kalesi konumundaki İdlib’de, Türkiye’nin desteklediği muhalif grupların yakınında bulunan bir bölgeyi ziyaret etti.

Bu bölge Suriye ordusunun geçen Ağustos ayında İdlib ve civarının ele geçirilmesi için Rusya’nın liderliğinde yürütülen operasyonda rejim karşıtı gruplardan alınan Hobeit kasabasıydı. Suriye ordusu komutanları ve askerleriyle sohbet eden Esat, cephe ziyaretinde açıklamalarda da bulundu. Suriye devlet ajansı SANA’ya göre Esat, Cumhurbaşkanı Erdoğan için “O bir hırsız ve şimdi de toprağımızı çalmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Suriye Cumhurbaşkanı Esat, “İdlib savaşı Suriye’nin tamamında kaosa ve terörizme kararlı bir şekilde son verilmesi için kilit önemde” ifadelerini kullandı. Sekizinci yılına giren Suriye iç savaşında İdlib’in ele geçirilmesi Rusya ve İran’ın sahada verdiği askeri destekle rejim karşıtı gruplardan alınan bölgelerde aşamalı bir şekilde denetimi sağlayan Beşar Esat için önemli bir zafer olacak.

İdlib’de, Şam ve müttefiki Moskova’nın 31 Ağustos’ta beş ay devam eden bombardımanın ardından ilan edilen ateşkes sonrası hava saldırılarına ara verilmiş durumda. Ateşkes öncesinde İran destekli milislerin desteğini alan operasyonda daha önce kimyasal saldırının hedefi olan Han Şeyhun kentinin ele geçirilmesiyle, Esat rejimi açısından en önemli ilerleme sağlanmıştı. Operasyonda Suriye’de başkent Şam’dan Halep’e doğru uzanan stratejik otoyolun bir kısmında rejimin kontrolu sağlanmıştı.

Türkiye ve Rusya 2017 yılında İdlib’de çatışmaların azaltılması amacıyla gerilimin azaltılması bölgelerinin oluşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı. Söz konusu anlaşma bölgedeki egemen güç olan radikal grupları kapsamıyor.

İdlib’de çatışmalar yüzünden göç etmek zorunda kalan 500 bin kişinin çoğu Türkiye sınırına doğru kaçtı. İdlib bölgesinde veonn yakınındaki Hama’da yaşanan çatışmalar Esat ve rejim karşıtı gruplar arasında geçtiğimiz yazdan bu yana yaşanan en yoğun çatışmalar oldu.

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