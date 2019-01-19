Esat Kabaklı 50. sanat yılını kutladı

İSTANBUL (AA) - Ozan Esat Kabaklı, 50. sanat yılını Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen özel bir konserle kutladı.

Konseri izleyenler arasında, TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve İBB Başkanı Mevlüt Uysal da yer aldı.

Kabaklı, sahnede yaptığı konuşmada, konsere gelenlere ve kendisine destek verenlere teşekkür ederek, "Demin Cumhurbaşkanımız aradı, onunla konuştuk. O da desteğini verdi. Bu günler koşturma günleri." dedi.

Sanatçı gecede "Bil Oğlum", "Altın Hızma Mülayim", "Malazgirt'ten Başlar Türk'ün Seferi", "Dağ Üstüne Dağı Koysam", "Meydanlar", "Göllübağ'a Selam", "Kirve Memi", "Bir Mucize Olaydı", "Dağlarına Kar Olurum", "Çanakkale Bugün Toz ile Duman" ve "Bu Vatan Bölünmez Bu Bayrak İnmez" gibi çoğunluğu kendi eserlerinden oluşan repertuvarını seslendirdi.

- Yıldırım, Kalın ve Uysal'dan "Bil Oğlum"

Adile Kurt Karatepe, İbrahim Sadri, Nurullah Akçayır ve Orhan Hakalmaz'ın da Kabalı'ya eşlik ettiği özel gecede, Azerbaycanlı sanatçı Azerin'in seslendirdiği "Çırpınırdın Karadeniz" eseri büyük beğeni toplarken salonda Türk bayrağı açıldı.