HABER

Esat Kabaklı 50. sanat yılını kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 00:05 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım: - "Malazgirt, Sarıkamış, Yemen ve Çanakkale'yi anlattınız bize, İstanbul da sizin büyük yeteneğinize, dilinizden dökülecek yürekli sözlere konu olsun istiyorum. İstanbul'u bir de sizin gür sesinizden, insanın içine işleyen sazınızdan dinlemek istiyorum"

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, sanatçı Esat Kabaklı'dan bir talebi olduğunu belirterek, "Malazgirt, Sarıkamış, Yemen ve Çanakkale'yi anlattınız bize, İstanbul da sizin büyük yeteneğinize, dilinizden dökülecek yürekli sözlere konu olsun istiyorum. İstanbul'u bir de sizin gür sesinizden, insanın içine işleyen sazınızdan dinlemek istiyorum." dedi.

Yıldırım, Kabaklı'nın 50. sanat yılına özel Cemal Reşit Rey Konser Salonunda düzenlenen konser öncesinde, milletin sesi olan bir halk ozanına saygı ve sevgilerini göstermek için geceye katıldığını dile getirerek, Kabaklı'nın vatan için, Allah için serden geçenleri anlattığını söyledi.

Kabaklı'nın vatan ve millet sevdasını anlatarak en az bir 50 yıl daha hizmet vermesini temenni ettiğini aktaran Yıldırım, "Bil Oğlum" eserinin sembol bir eser haline geldiğini kaydetti.

Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından milletini seven herkes gibi Kabaklı'nın da milletiyle omuz omuza olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Onun adına ve kalbine de yakışan buydu zaten. Bizi ayırmaya ve yıkabileceğini sananlara, en güzel cevabı yine onun sesiyle en kuvvetli şekilde vereceğiz. İstanbul her zaman sanatçılara ilham vermiş, hem yuva olmuş, hem korumuş kollamış bir şehirdir. Bu nedenle bu mirası artırarak sürdürmeye devam edeceğiz. Benim bir talebim var değerli kardeşim Esat Kabaklı'dan. Malazgirt, Sarıkamış, Yemen ve Çanakkale'yi anlattınız bize, İstanbul da sizin büyük yeteneğinize, dilinizden dökülecek yürekli sözlere konu olsun istiyorum. İstanbul'u bir de sizin gür sesinizden, insanın içine işleyen sazınızdan dinlemek istiyorum. Bu şehri herkes sever ama sanatçılar bir başka sever, sanatçı bir başka anlatır. Binali sizden razıdır, bu vatan ve millet sizden razıdır. Daha nice sanat dolu yıllar geçirmenizi diliyorum."

Konsere, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal ve çok sayıda müziksever katıldı.

PARTNERAşkın yaş engeline takılmadığı ünlü çiftlerAşkın yaş engeline takılmadığı ünlü çiftler
Bursalı 71 yaşındaki Esender, ziyaretine gelen Başkan Aktaş'a gitarıyla şarkı söylediBursalı 71 yaşındaki Esender, ziyaretine gelen Başkan Aktaş'a gitarıyla şarkı söyledi
Aziz Kocaoğlu'ndan CHP yönetimine mektupAziz Kocaoğlu'ndan CHP yönetimine mektup
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Sanatçı Esat Kabaklı TBMM Başkanı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Y

En Çok Okunan Haberler

Cezaevindeki oyuncudan hayranlarına müjde!

Cezaevindeki oyuncudan hayranlarına müjde!

Korkunç olay! Tire'de 12 yaşındaki kız çocuğu ikiz bebek doğurdu

Korkunç olay! Tire'de 12 yaşındaki kız çocuğu ikiz bebek doğurdu

Boş konutlara sahte kayıt yapan nüfus memuru tutuklandı

Boş konutlara sahte kayıt yapan nüfus memuru tutuklandı

10 yıllık kavga alevlendi! Cemre'den Gülçin'e jet cevap

10 yıllık kavga alevlendi! Cemre'den Gülçin'e jet cevap

Babasından zorla alınıp...

Babasından zorla alınıp...

Bahçeli'den Erdoğan-Fazıl Say yorumu!

Bahçeli'den Erdoğan-Fazıl Say yorumu!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ hükümlüsü Sami Boydak Umre'ye giderken yakalandı!

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Aziz Kocaoğlu'ndan CHP yönetimine mektup

Aziz Kocaoğlu'ndan CHP yönetimine mektup

Boş konutlara sahte kayıt yapan nüfus memuru tutuklandı

Boş konutlara sahte kayıt yapan nüfus memuru tutuklandı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan eski IŞİD'le mücadele temsilcisine yanıt

İbrahim Kalın'dan Brett McGurk'a sert tepki

Korkunç olay! Tire'de 12 yaşındaki kız çocuğu ikiz bebek doğurdu

Korkunç olay! Tire'de 12 yaşındaki kız çocuğu ikiz bebek doğurdu

Amasya Emniyet Müdürlüğünde korkunç intihar!

Emniyet Müdürlüğünde panik! İntihar etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.