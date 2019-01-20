Esat Kabaklı 50. sanat yılını kutladı

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, sanatçı Esat Kabaklı'dan bir talebi olduğunu belirterek, "Malazgirt, Sarıkamış, Yemen ve Çanakkale'yi anlattınız bize, İstanbul da sizin büyük yeteneğinize, dilinizden dökülecek yürekli sözlere konu olsun istiyorum. İstanbul'u bir de sizin gür sesinizden, insanın içine işleyen sazınızdan dinlemek istiyorum." dedi.

Yıldırım, Kabaklı'nın 50. sanat yılına özel Cemal Reşit Rey Konser Salonunda düzenlenen konser öncesinde, milletin sesi olan bir halk ozanına saygı ve sevgilerini göstermek için geceye katıldığını dile getirerek, Kabaklı'nın vatan için, Allah için serden geçenleri anlattığını söyledi.

Kabaklı'nın vatan ve millet sevdasını anlatarak en az bir 50 yıl daha hizmet vermesini temenni ettiğini aktaran Yıldırım, "Bil Oğlum" eserinin sembol bir eser haline geldiğini kaydetti.

Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından milletini seven herkes gibi Kabaklı'nın da milletiyle omuz omuza olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: