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Esat Meclis Konuşması Sırasında Rahatsızlandı

12.08.2020 22:06 | Son Güncelleme

Suriye devlet televizyonu, Esat’ın “küçük çaplı bir tansiyon sorunu” yaşadığını bildirdi, daha fazla ayrıntı paylaşmadı

Esat Meclis Konuşması Sırasında Rahatsızlandı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat mecliste konuşma yaptığı sırada tansiyonu düşünce, konuşmasına bir süre ara vermek zorunda kaldı.

Suriye devlet televizyon kanalı, Esat’ın konuşmasına kaldığı yerden devam etmesinden önce “küçük çaplı bir tansiyon sorunu” yaşadığını bildirdi, daha fazla ayrıntı paylaşılmadı.

Devlete bağlı televizyon kanalında günün erken saatlerinde yayınlanan bir ‘son dakika’ haberinde, Esat’ın geçen ay yapılan tartışmalı milletvekili seçimlerinin ardından mecliste konuşma yapacağı bildirilmişti.

Seçimler, tek parti yönetimindeki ülkede hem muhalifler hem de bağımsızlarca “saçmalık” olarak nitelendirilerek eleştiriliyor.

Yaklaşık 10 yıldır süren iç savaşta ekonomik çökmenin eşiğine gelen ve binlerce kişinin yaşamını yitirdiği, milyonlarca kişinin de mülteci konumunda olduğu Suriye’de 55 yaşındaki Beşar Esat’ın sağlık durumuyla ilgili çok nadir bilgi paylaşılıyor.

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