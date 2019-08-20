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‘Esat Rejimi Güçleri Han Şeyhun’a Girdi’

20.08.2019 00:12 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeybatısında, rejimin Rusya desteğiyle bir süredir operasyon yaptığı İdlib’de askeri konvoyunun vurulmasının ardından bölgeden Esat rejimine bağlı güçlerin Han Şeyhun’a girdiği haberleri geldi

‘Esat Rejimi Güçleri Han Şeyhun’a Girdi’

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeybatısında, rejimin Rusya desteğiyle bir süredir operasyon yaptığı İdlib’de askeri konvoyunun vurulmasının ardından bölgeden Esat rejimine bağlı güçlerin Han Şeyhun’a girdiği haberleri geldi.

Merkezi İngiltere’de bulunan ve Suriyeli muhalif gruplara yakın olduğu bilinen Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre Esat rejimine bağlı güçler İdlib yakınlarında daha önce kimyasal saldırının hedefi olan sembol kasaba konumundaki Han Şeyhun’a girdi. Suriyeli muhalif kaynaklara göre kasabada bazı bölgelerde çatışmalar devam ediyor.

Han Şeyhun 2014 yılında muhaliflerin kontroluna geçmişti.

Pentagon’dan İdlib açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri, gün içinde İdlib’de askeri konvoyunun hedef alındığını ve rejimin saldırısında 3 kişinin öldüğünü açıklamıştı. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’dan konuyla ilgili açıklama geldi.

Pentagon “Suriye’nin kuzeybatısındaki askeri operasyonları yakından takip ediyoruz” açıklaması yaptı, Suriye ve Rusya’nın da bölgede büyük çaplı operasyonlardan kaçınması çağrısında bulundu.

TSK açıklamasında saldırı Ankara’nın Rusya ile olan anlaşmalarının ihlali olarak değerlendirilmişti.

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