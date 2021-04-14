HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Esat Rejimine Kimyasal Saldırı Tepkisi

Esat Rejimine Kimyasal Saldırı Tepkisi

14.04.2021 02:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, Esat rejiminin Suriye’nin Serakib kasabasında 2018 yılında düzenlediği kimyasal saldırının insanlık ve savaş suçu olduğunu bildirdi

Esat Rejimine Kimyasal Saldırı Tepkisi

Türkiye, Esat rejiminin Suriye’nin Serakib kasabasında 2018 yılında düzenlediği kimyasal saldırının insanlık ve savaş suçu olduğunu bildirdi.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW), Pazartesi günü yayınladığı bir raporda Suriye hava kuvvetlerinin İdlib bölgesinde sivillerin yaşadığı bir semte klorin bombası attığı sonucuna varmıştı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ‘‘Bu vesileyle, uluslararası hukukun vahim bir ihlalini oluşturan sözkonusu saldırılarının sorumlularının cezasız kalmaması gerektiğine dair çağrımızı yineliyoruz’’ denildi.

Açıklamada, ‘‘Suriye’de kimyasal silah kullanan tarafların tespiti amacıyla ihdas edilen, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) Soruşturma ve Tespit Ekibi, 12 Nisan 2020 tarihinde açıkladığı ikinci raporunda, 4 Şubat 2018 tarihinde Serakib’de vuku bulan klor gazı saldırısının, rejim tarafından gerçekleştirildiğini tespit etmiş bulunmaktadır.

Soruşturma ve Tespit Ekibi, bir kimyasal silah saldırısında daha rejimin sorumluluğunu ortaya koymuştur.

Kimyasal silah kullanımı, Kimyasal Silahlar Sözleşmesinin ağır bir ihlali olmasının yanısıra, insanlığa karşı suç ve savaş suçudur. Bu vesileyle, uluslararası hukukun vahim bir ihlalini oluşturan sözkonusu saldırılarının sorumlularının cezasız kalmaması gerektiğine dair çağrımızı yineliyoruz.

Türkiye, BM ve KSYÖ başta olmak üzere, Suriye’de hesap verilebilirliğin sağlanmasına yönelik çabaları desteklemeyi sürdürecektir’’ sözleri kullanıldı.

''Kimyasal gaz ölüme neden olmadı''

Suriye ve bölgedeki müttefiki Rusya, ülkede 10 yıldır devam eden savaş sırasında haklarında yapılan kimyasal silahlı saldırı iddialarını düzenli olarak reddetti ve bu tür saldırıların Şam yönetimini karalamak isteyenlerce düzenlendiğini bildirdi.

OPCW tarafından Pazartesi günü yayınlanan raporda, 2018 yılının Şubat ayında varil bombası içinde atılan klorin gazının Serakib kasabasının El Talil bölgesinde ölüme neden olmadığı bildirilmiş, 4 Şubat tarihinde ise ondan fazla kişinin aralarında mide bulantısı, gözlerde yanma, nefes darlığı ve öksürük gibi kimyasal zehirlenme semptomlarıyla hastaneye kaldırıldığı kaydedilmişti.

Raporda Suriye rejimine ait bir Alfa-253 tipi helikopterin Serakib kasabasına bir silindir bombası attığı, bombanın içinden toksik klorin gazının geniş bir alana yayıldığı ve 12 kişiyi etkilediği belirtilmişti.

Heyet ayrıca saldırıya karıştığı sanılan isimleri de tespit etmiş, ancak bunları açıklamamıştı.

Çatışmalarda kimyasal madde kullanılması yasak

Klorin uluslararası düzeyde yasaklı bir kimyasal madde değil, ancak 1997 tarihli Kimyasal Silahlar Sözleşmesi’ne göre silahlı çatışmalarda kimyasal madde kullanmak yasak.

2020 yılının Nisan ayındaysa OPCW’nin soruşturma heyeti Suriye savaş uçaklarının ve helikopterlerinin Hama bölgesinde 2017 yılının Mart ayında klorin ve sarin gazı dolu bombalar attıkları sonucuna varmıştı.

2015 ve 2017 yılları arasında BM ve OPCW’ye ait ortak bir araştırma heyeti Suriye rejimine ait askerlerin birçok durumda sarin ve klorin gazı; IŞİD militanlarınınsa hardal gazı kullandıklarını tespit etmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Biden itidal çağrısı yapmıştı! ABD'yi karıştıran olayda yeni gelişmeBiden itidal çağrısı yapmıştı! ABD'yi karıştıran olayda yeni gelişme
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldıBakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı

En Çok Okunan Haberler

Gerçeği çok az kişi biliyor! Camdaki Kız’ın yıldızı Ajda Pekkan ile...

Gerçeği çok az kişi biliyor! Camdaki Kız’ın yıldızı Ajda Pekkan ile...

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları duyurdu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları duyurdu!

Çanakkale'de vaka sayısı 21 kat arttı

Çanakkale'de vaka sayısı 21 kat arttı

Mustafa Üstündağ'ın kavgasının görüntüleri ortaya çıktı! 15 dakikada zırhlı araçlar...

Mustafa Üstündağ'ın kavgasının görüntüleri ortaya çıktı! 15 dakikada zırhlı araçlar...

AK Parti'den CHP'nin '128 milyar dolar' iddiasına yanıt

AK Parti'den CHP'nin '128 milyar dolar' iddiasına yanıt

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Savcı ve doktor arasındaki gerginlikte yeni gelişme

Savcı ve doktor arasındaki gerginlikte yeni gelişme

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

CHP Antalya İl Başkanı Bayar görevden alındı

CHP Antalya İl Başkanı Bayar görevden alındı

Dünyayı ayağa kaldıran krizin ardından İsrail'den ilk açıklama!

Dünyayı ayağa kaldıran krizin ardından İsrail'den ilk açıklama!

Reuters: Türkiye'de sert korona önlemleri geliyor

Reuters: Türkiye'de sert korona önlemleri geliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.