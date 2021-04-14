Esat Rejimine Kimyasal Saldırı Tepkisi

Soruşturma ve Tespit Ekibi, bir kimyasal silah saldırısında daha rejimin sorumluluğunu ortaya koymuştur.

Açıklamada, ‘‘Suriye’de kimyasal silah kullanan tarafların tespiti amacıyla ihdas edilen, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) Soruşturma ve Tespit Ekibi, 12 Nisan 2020 tarihinde açıkladığı ikinci raporunda, 4 Şubat 2018 tarihinde Serakib’de vuku bulan klor gazı saldırısının, rejim tarafından gerçekleştirildiğini tespit etmiş bulunmaktadır.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ‘‘Bu vesileyle, uluslararası hukukun vahim bir ihlalini oluşturan sözkonusu saldırılarının sorumlularının cezasız kalmaması gerektiğine dair çağrımızı yineliyoruz’’ denildi.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW), Pazartesi günü yayınladığı bir raporda Suriye hava kuvvetlerinin İdlib bölgesinde sivillerin yaşadığı bir semte klorin bombası attığı sonucuna varmıştı.

Türkiye, Esat rejiminin Suriye’nin Serakib kasabasında 2018 yılında düzenlediği kimyasal saldırının insanlık ve savaş suçu olduğunu bildirdi.

Kimyasal silah kullanımı, Kimyasal Silahlar Sözleşmesinin ağır bir ihlali olmasının yanısıra, insanlığa karşı suç ve savaş suçudur. Bu vesileyle, uluslararası hukukun vahim bir ihlalini oluşturan sözkonusu saldırılarının sorumlularının cezasız kalmaması gerektiğine dair çağrımızı yineliyoruz.

Türkiye, BM ve KSYÖ başta olmak üzere, Suriye’de hesap verilebilirliğin sağlanmasına yönelik çabaları desteklemeyi sürdürecektir’’ sözleri kullanıldı.

''Kimyasal gaz ölüme neden olmadı''

Suriye ve bölgedeki müttefiki Rusya, ülkede 10 yıldır devam eden savaş sırasında haklarında yapılan kimyasal silahlı saldırı iddialarını düzenli olarak reddetti ve bu tür saldırıların Şam yönetimini karalamak isteyenlerce düzenlendiğini bildirdi.

OPCW tarafından Pazartesi günü yayınlanan raporda, 2018 yılının Şubat ayında varil bombası içinde atılan klorin gazının Serakib kasabasının El Talil bölgesinde ölüme neden olmadığı bildirilmiş, 4 Şubat tarihinde ise ondan fazla kişinin aralarında mide bulantısı, gözlerde yanma, nefes darlığı ve öksürük gibi kimyasal zehirlenme semptomlarıyla hastaneye kaldırıldığı kaydedilmişti.