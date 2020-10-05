Esat Rusya'nın Suriye'de Dengeleyici Güç Olduğunu Söylüyor

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat, Rusya’nın ülkesindeki varlığını savundu ve bunun Batılı güçler açısından dengeleyici bir unsur olduğunu dile getirdi.

Suriye Lideri Rusya Savunma Bakanlığı’na ait Defence TV kanalına bir röportaj verdi. Esat röportajında “Küresel askeri güç dengesi Rusya’nın rolüne ihtiyaç duyuyor. Bu askeri üslere ihtiyaç var ve biz de bundan fayda sağlıyoruz” dedi. Esat Suriye’deki Rus askeri üsleri sayesinde Washington’un bölgedeki varlığının dengelendiğini söyledi.

Rusya, Suriye’de bulunan askeri üslerini rejim güçlerine operasyonlarda destek vermek amacıyla kullanıyor. Rusya 2015 yılında hava operasyonlarına destek vererek başladığı Suriye’deki askeri varlığını 2017 yılında kalıcı üsler haline getirdi. Rusya’nın Suriye’de Hmeymim askeri üssü yanında Tartus’da bir deniz üssü bulunuyor.

Esat röportajında ayrıca Moskova’nın Suriye’deki askeri varlığından önce rejim güçlerinin Washington ve diğer batılı güçler tarafından desteklenen muhalifler karşısında tehlikeli durumlarla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Esat’ın bu savunmasına karşın Washington yönetimi, Rusya’nın ve Suriye güçlerinin düzenlediği bombardımanların sivilleri hedef aldığı ve savaş suçu işlendiğini dile getiriyor. Hem Moskova hem de Şam ABD’nin bu açıklamalarını reddediyor ve bombardımanların radikal islamcı grupları hedef aldığını savunuyor.

