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Esat: ‘Suriye Özgürleştirilene Kadar Taarruz Devam Edecek’

17.02.2020 20:41 | Son Güncelleme

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat, ülke "özgürleştirilene" kadar taarruzun devam edeceğini kaydetti. Esat, hızlı şekilde elde ettikleri son kazanımların Suriye’de 9 yıldır süren çatışmaların sonu anlamına gelmediği söyledi

Esat: ‘Suriye Özgürleştirilene Kadar Taarruz Devam Edecek’

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat, ülke "özgürleştirilene" kadar taarruzun devam edeceğini kaydetti. Esat, hızlı şekilde elde ettikleri son kazanımların Suriye’de 9 yıldır süren çatışmaların sonu anlamına gelmediği söyledi.

Esad’ın bahsettiği kazanımlar Halep’le ilgili. Suriye güçleri kısa süre içinde Halep’in tamamına yakınını ele geçirdi.

Suriye ordusundan yapılan açıklamada, Halep’in kuzeybatısındaki onlarca kasabanın tamamında kontrolun sağlandığı kaydedildi. Açıklamada, militanların bulunduğu yerlerden temizlenmesi için ordunun harekatına devam edeceği vurgulandı.

Rusya’nın yoğun hava gücü desteğiyle Suriye güçleri Halep’in tamamı ve İdlib’in bazı bölgelerini ele geçirmek için 2019’un başından bu yana uğraş veriyor.

Haftanın ilk gününde de Suriye uçakları Türk sınırı yakınlarındaki Darat Izza’yı vurdu. Bombardıman nedeniyle yaralananlar olduğu ve 2 hastanenin kapandığı belirtiliyor.

Suriye ordusunun ilerlemesiyle yaklaşık 800 bin kişi Türkiye sınırına yöneldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, militanların Rus üslerine ve Suriye pozisyonlarına yönelik saldırılarının devam ettiği ve bunun karşılıksız kalamayacağını söyledi. Lavrov, Suriye’de Türkiye ve Rusya’dan askerlerin alanda olduğunu ve sürekli iletişim halinde olduklarını kaydetti.

İdlib görüşmeleri Salı da devam edecek

Bu arada Rus Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada İdlib’de tansiyonun düşmesi gerektiği belirtildi ve Türk heyetiyle Rus yetkililer arasında Moskova’da İdlib konusundaki görüşmelerin yarın da devam edeceği bilgisi verildi.

Açıklamada, iki tarafın görüşmelerde önceki anlaşmaların uygulanması için nelerin yapılabileceğini ele aldığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında İdlib konusundaki telefon görüşmesinden bir sonuç çıkmamıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında yapılan görüşmelerden de bir sonuca ulaşılamamıştı.

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