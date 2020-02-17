Esat: ‘Suriye Özgürleştirilene Kadar Taarruz Devam Edecek’

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat, ülke "özgürleştirilene" kadar taarruzun devam edeceğini kaydetti. Esat, hızlı şekilde elde ettikleri son kazanımların Suriye’de 9 yıldır süren çatışmaların sonu anlamına gelmediği söyledi.

Esad’ın bahsettiği kazanımlar Halep’le ilgili. Suriye güçleri kısa süre içinde Halep’in tamamına yakınını ele geçirdi.

Suriye ordusundan yapılan açıklamada, Halep’in kuzeybatısındaki onlarca kasabanın tamamında kontrolun sağlandığı kaydedildi. Açıklamada, militanların bulunduğu yerlerden temizlenmesi için ordunun harekatına devam edeceği vurgulandı.

Rusya’nın yoğun hava gücü desteğiyle Suriye güçleri Halep’in tamamı ve İdlib’in bazı bölgelerini ele geçirmek için 2019’un başından bu yana uğraş veriyor.

Haftanın ilk gününde de Suriye uçakları Türk sınırı yakınlarındaki Darat Izza’yı vurdu. Bombardıman nedeniyle yaralananlar olduğu ve 2 hastanenin kapandığı belirtiliyor.

Suriye ordusunun ilerlemesiyle yaklaşık 800 bin kişi Türkiye sınırına yöneldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, militanların Rus üslerine ve Suriye pozisyonlarına yönelik saldırılarının devam ettiği ve bunun karşılıksız kalamayacağını söyledi. Lavrov, Suriye’de Türkiye ve Rusya’dan askerlerin alanda olduğunu ve sürekli iletişim halinde olduklarını kaydetti.