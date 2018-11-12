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Esat Tartışmalı Yasada Değişiklik Yaptı

12.11.2018 17:31 | Son Güncelleme

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat, yetkililerin iç savaştan kalan sivillerin arkalarında bıraktığı mülklere el koymasına olanak tanıyan tartışmalı yasa üzerinde değişiklik yaptı

Esat Tartışmalı Yasada Değişiklik Yaptı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat, yetkililerin iç savaştan kalan sivillerin arkalarında bıraktığı mülklere el koymasına olanak tanıyan tartışmalı yasa üzerinde değişiklik yaptı.

Resmi haber ajansı SANA tarafından yayınlanan değişikliğe göre, yerleşimcilerin şimdi, projelerden pay alabilmek için yeniden kalkınma bölgelerindeki mülklerin sahibi olduklarını kanıtlamaları için bir ay yerine bir yıl süreleri bulunuyor.

Suriye hükümeti Nisan ayında 7 yıllık iç savaşta zarar gören mülklerin yeniden inşası için “yeniden kalkınma bölgeleri” oluşturulmasını öngören bir yasa geçirmişti.

Son değişiklikten önce İnsan Hakları İzleme Örgütü, hükümetin özel mülklere el koymak, yerleşimcileri yerinden etmek ve mültecileri geri dönmekten caydırmak için yasalar geçirdiği açıklamasında bulunmuştu.

Cerablus’ta patlama

Bu arada, Suriye’nin kuzeyindeki Cerablus’da bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı, patlamanın bir okulun önünde meydana geldiğini bildirdi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Cerablus 2016’dan bu yana Türkiye’nin kontrolu altında bulunuyor. Suriyeli isyancılar Türkiye’nin desteğiyle bölgeyi IŞİD militanlarından temizlemişti.

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