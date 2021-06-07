Esat Toklu: Sedat Peker’i savcılığa vereceğim

Peker, kara para aklama soruşturmasında aranan ve şirketi SBK Holding'e kayyım atanan Sezgin Baran Korkmaz’ın Bodrum’daki Paramount Oteli’nde emniyet müdürlerinden gazetecilere ve siyasetçilere kadar birçok kişinin ücretsiz kaldığını öne sürmüştü. Peker, bu konuda gazeteciler Veyis Ateş, Rasim Ozan Kütahyalı ile Muğla Emniyet Müdürü’nün de adını vermişti.

Peker: Müşteri listesi bende

Peker videosunda şunları kaydetmişti: "Veysi Ateş, tatil ekibinde. Bunlar tatili de birlikte yapıyorlar, kesmeyi de birlikte yapıyorlar. Resul olaya sonradan dahil olacak, bunlar tatil ekibi. Bir de Muğla Emniyet Müdürü, Marina vardı ya, el konulan, şimdi de otele el koyuyorlar. Sezgin Baran Korkmaz, en son Mübariz de demişti, sendeki belgeler benim şirketim ama bende yok demişti, bende var kardeşim. Sakın onlarla anlaşayım deme, patlatırım rezil olursun. Müşteri portföyünün tamamı bende, hangi hakimler savcılar. Siz aranan adamın otelinde ne işiniz var? Hani lan faturalarınız? Suit odada kalıyorsunuz, 100 bin lira yapıyor, lan sizin maaşınız kaç para, hani fatura."

Peker'in Hakim Toklu iddiası

Peker'in, hakkında iddiada bulunduğu isimlerden biri de Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu olmuştu. Peker, şunları söylemişti:

"Bu arkadaş Türkiye’de de ABD’de de aranıyor. Sezgin Baran Korkmaz’ın otelinde kimler var? Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, Ankara hani İçişleri Bakanlığı’nın koyduğu yasakları kaldıran makam var ya o. Bu adam o kadar rahat bir adam ki 0X5 ile görevine gidip geliyor. Devlet bunlara Opel, Passat veriyor. Artık sınırları aşmışlar, güç zehirlemesi böyle bir şey. Her yer onlarda, yapılanmayı biliyor, Tayyip Abi niye alamıyor bunu? Onu da anlatacağım."