Esat Toklu’dan Sedat Peker’e suç duyurusu

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, kendisi hakkında Sezgin Baran Korkmaz’a ait otelde ücretsiz kaldığı iddiasını gündeme getiren organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na "iftira", "hakaret", "kişisel verileri hukuka ayrıkı olarak ele geçirmek", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Toklu, suç duyurusu dilekçesinde şunları kaydetti: "Adı geçen Paramount Otel’e 2020 yılı Eylül ayının sonlarına doğru ailemle tatil yapmak için gittim. Konaklama yaptığımız dönem pandemi dönemi olup, yaz tatil sezonunun sonudur. Otel fiyatları da o dönemde uygun olduğu için rezervasyonu çok önceden bu tarihe yapmıştım. Konaklama bedeli olan 35 bin lirayı otelin hesabına şahsi hesabımdan gönderdim. Buna dair banka dekontu ektedir. İddia edildiğinin aksine söz konusu otelde herhangi birinin misafiri olarak kalmadım."

"Korkmaz ile otel lobisinde tanıştırıldım"

Toklu dilekçesine şöyle devam etti: "Videoda adı geçen ve sosyal medyadan adına aşina olduğum Sezgin Baran Korkmaz ile bu tatilim sırasında, otel lobisinde tanıştırıldım. Ayaküstü 2-3 dakika süren bir konuşma ve tanışmamız oldu. Daha sonra kendisi bana cep telefonundan kendini tanıtan bir mesaj gönderdi. Devamında da tebrikleşme mesajı dışında kendisiyle bir diyalogum ve yüz yüze bir temasım olmamıştır. Videodaki şahsımla ilgili iddialar, tamamen gerçek dışı ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. Korkmaz’ın 2020 yılının Aralık ayında yurt dışına çıktığını ve hakkında operasyon düzenlendiğini basından öğrendim."