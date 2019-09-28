Esat Yönetimi'nden ABD ve Türkiye’ye Uyarı: ‘Suriye’den Çıkın’

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Suriye sınırları içinde konuşlanan Amerikan ve Türk askerlerinin ‘hemen geri çekilmesini’ talep etti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda konuşan Muallim, taleplerine uyulmaması halinde Suriye rejim güçlerinin müdahalede bulunma hakları olduğu yönünde uyarıda bulundu.

Suriye’de, IŞİD’e karşı mücadeleyi yürütmek amacıyla bulunan yaklaşık bin Amerikan askerinin yanısıra, hem IŞİD hem de YPG’ye karşı Türk Silahlı Kuvvetleri de faaliyetlerini sürdürüyor.

ABD'li ve Türk birliklere “müdahale” tehtidi

Cumartesi günü, New York’ta Birleşmiş Milletler’de liderlerin bir araya geldiği Genel Kurul’da açıklamalarda bulunan Velid, “Bizim yetkimiz dışında, sınırlarımız içinde faaliyet gösteren tüm yabancı güçler, işgalci güçlerdir ve bir an önce geri çekilmek zorundalar” ifadelerini kullandı.

Velid ayrıca, söz konusu yabancı güçlerin geri çekilmemeleri halinde, Suriye rejim güçlerinin uluslararası hukuk uyarınca karşı bir müdahalede bulunmaya her türlü hakları olduğunu söyledi.