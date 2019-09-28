HABER

Esat Yönetimi'nden ABD ve Türkiye’ye Uyarı: ‘Suriye’den Çıkın’

28.09.2019 21:23 | Son Güncelleme

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Suriye sınırları içinde konuşlanan Amerikan ve Türk askerlerinin ‘hemen geri çekilmesini’ talep etti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda konuşan Muallim, taleplerine uyulmaması halinde Suriye rejim güçlerinin müdahalede bulunma hakları olduğunu söyledi

Esat Yönetimi'nden ABD ve Türkiye’ye Uyarı: ‘Suriye’den Çıkın’

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Suriye sınırları içinde konuşlanan Amerikan ve Türk askerlerinin ‘hemen geri çekilmesini’ talep etti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda konuşan Muallim, taleplerine uyulmaması halinde Suriye rejim güçlerinin müdahalede bulunma hakları olduğu yönünde uyarıda bulundu.

Suriye’de, IŞİD’e karşı mücadeleyi yürütmek amacıyla bulunan yaklaşık bin Amerikan askerinin yanısıra, hem IŞİD hem de YPG’ye karşı Türk Silahlı Kuvvetleri de faaliyetlerini sürdürüyor.

ABD'li ve Türk birliklere “müdahale” tehtidi

Cumartesi günü, New York’ta Birleşmiş Milletler’de liderlerin bir araya geldiği Genel Kurul’da açıklamalarda bulunan Velid, “Bizim yetkimiz dışında, sınırlarımız içinde faaliyet gösteren tüm yabancı güçler, işgalci güçlerdir ve bir an önce geri çekilmek zorundalar” ifadelerini kullandı.

Velid ayrıca, söz konusu yabancı güçlerin geri çekilmemeleri halinde, Suriye rejim güçlerinin uluslararası hukuk uyarınca karşı bir müdahalede bulunmaya her türlü hakları olduğunu söyledi.

“Türkiye Suriye’nin kuzeyinde yasadışı faaliyetini sürdürüyor”

Türkiye ve Amerika’nın Suriye’deki askeri varlıklarına ve Ağustos ayında devreye sokulan güvenli bölgedeki faaliyetlere de özellikle dikkat çeken Muallim, “ABD ve Türkiye, Suriye’nin kuzeyindeki yasadışı askeri varlığını sürdürüyor” dedi.

Geçen yıl, Suriye’deki tüm Amerikan askerlerini geri çekme vaadinde bulunan ABD Başkanı Donald Trump bu kararını açıklamasından kısa bir süre sonra, IŞİD’le mücadeleyi devam ettirebilmek adına belirli bir sayıda askerin bölgede kalmaya devam etmesi gerektiğinde karar kılmıştı.

Öte yandan, Türkiye ile Amerika işbirliği içinde Suriye’nin Türkiye sınırında güvenli bölge oluşturulması için ortak çalışmalarına başlamış durumda. Ancak ABD’nin YPG’ye desteği, Ankara ile Washington arasında anlaşmazlık unsuru olmaya devam ediyor.

PARTNER50 kilo verdi! Verdiği kiloları geri almaya başlayınca...50 kilo verdi! Verdiği kiloları geri almaya başlayınca...
'Türkiye'de 21 Bin Kaçak Yapı Yıkılacak''Türkiye'de 21 Bin Kaçak Yapı Yıkılacak'
Seçim Güvenliği İçin ABD Ordusu DevredeSeçim Güvenliği İçin ABD Ordusu Devrede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ODTÜ'den İstanbul açıklaması: 7'den büyük bir deprem...

ODTÜ'den İstanbul açıklaması: 7'den büyük bir deprem...

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştı, 'acil' reklama gidildi

Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştı, 'acil' reklama gidildi

İstanbul'da 18 adrese baskın! Gözaltına alındılar

İstanbul'da 18 adrese baskın! Gözaltına alındılar

Katar'ın kabin görevlisi alım başvuruları başladı

Katar'ın kabin görevlisi alım başvuruları başladı

Cemil İpekçi'den Ebru Şallı'ya ilginç tebrik! 'K..nın güzelliği...'

Cemil İpekçi'den Ebru Şallı'ya ilginç tebrik! 'K..nın güzelliği...'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dünkü 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından tam 108 artçı deprem

Dünkü 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından tam 108 artçı deprem

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

Trump'tan büyük sürpriz! Kimse bunu beklemiyordu

Trump'tan büyük sürpriz! Kimse bunu beklemiyordu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pakistan Başbakanı İmran Han'ı taşıyan uçak acil iniş yaptı

Pakistan Başbakanı'nın uçağı ABD'ye acil iniş yaptı

Johnson'a büyük şok! Görevi kötüye kullanma iddiasına soruşturma

Johnson'a büyük şok! Görevi kötüye kullanma iddiasına soruşturma

ABD - Çin gerilimi daha da tırmanabilir! Trump'tan flaş adım

Gerilim daha da tırmanabilir! Trump'tan flaş adım hamle

Suriye Anayasa Komitesi, Cenevre'de toplanacak

Suriye Anayasa Komitesi, Cenevre'de toplanacak

Yunanistan'da 3,7 büyüklüğünde deprem

Komşu'da korkutan deprem!

Rusya, Kuzey Kore’ye ait 3 gemi ve 262 mürettebata el koydu

Rusya, Kuzey Kore’ye ait 3 gemiye el koydu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.