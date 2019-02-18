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‘Esat’la Uzlaşırlarsa Desteği Kesmek Zorunda Kalırız’

18.02.2019 19:13 | Son Güncelleme

Amerika liderliğindeki IŞİD Karşıtı Koalisyon’un Komutanı Korgeneral Paul LaCamera, IŞİD’le mücadeleye destek veren Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Rusya ya da Suriye lideri Beşar Esat’la işbirliğine girmesi halinde Amerika’nın SDG’ye askeri yardımı kesmek zorunda kalacağını söyledi

‘Esat’la Uzlaşırlarsa Desteği Kesmek Zorunda Kalırız’

Amerika liderliğindeki IŞİD Karşıtı Koalisyon’un Komutanı Korgeneral Paul LaCamera, IŞİD’le mücadeleye destek veren Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Rusya ya da Suriye lideri Beşar Esat’la işbirliğine girmesi halinde Amerika’nın SDG’ye askeri yardımı kesmek zorunda kalacağını söyledi. Amerika’nın Suriye’deki askerlerini çekme kararının ardından Esat’la müzakere yoluna başvuran SDG’yse zorlu bir karar verme sürecinden geçiyor.

Türkiye’nin PKK’yla bağlantılı olduğu gerekçesiyle terör örgütü olarak gördüğü YPG’nin ağırlığını oluşturduğu SDG yetkilileri, Amerika’nın ülkeden çekilmesinin ardından Türkiye’nin kuzeyde olası bir askeri müdahalesine karşı tedbir olarak Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat’la uzlaşı yoluna gitmişti. Türk yetkililer, grubun yönetimi elinde tuttuğu bölgelerde askeri harekata geçeceği yönünde birçok kez uyarıda bulundu.

Amerika’nın Ortadoğu’daki birliklerinden sorumlu üst düzey askeri yetkilisi, Amerikan Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Joseph Votel Cuma günü Reuters’a yaptığı açıklamada, SDG’nin IŞİD cihatçıları üzerindeki baskısını devam ettirdiği sürece Amerika’nın gruba destek vermesi taraftarı olduğunu belirtmişti.

Ancak Pazar günü bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Korgeneral LaCamera’nın açıklamaları SDG’nin ABD ile Rusya ve Suriye yönetimi arasında bir seçim yapmak zorunda kalacağına işaret ediyor. Grubun IŞİD’le mücadeledeki başarılarını öven LaCamera, “Bizim müttefiğimiz olmaya devam ettikleri sürece biz de onları eğitmeye ve silahlandırmaya devam edeceğiz” dedi. Bu ortaklığın Esat’la uzlaşı yoluna gitseler dahi devam edip etmeyeceği sorusunaysa LaCamera’nın yanıtı ‘hayır’ oldu.

Kürt savaşçılarla Suriye yönetimi güçleri ülkedeki yıkıcı iç savaş boyunca birbirleriyle çatışma içine girmekten uzak durdu. Kürtler’in özerklik sahibi oldukları federal bir Suriye rejimi hayallerine karşı çıkan Esat, Pazar günü bölgedeki Kürtlere atfen uyarıda bulundu ve “Amerikalılara bel bağlayan gruplara sesleniyoruz: Amerikalılar sizi korumayacak” dedi.

Trump’ın Suriye’den askerlerini çekeceğine yönelik kararının ardından Türkiye’nin bölgedeki Esat muhalifi güçlerle birlikte IŞİD’le mücadeleye devam edeceği iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak Trump’la aynı görüşte olmayan bazı eski ve halen görevde olan Amerikalı yetkililer, Suriyeli muhalif güçlerin sayıca yeterli olmamakla birlikte aşırıcı cihatçı grupları da içerdiğini, bu nedenle de bu muhalif güçlerle işbirliği içinde olan Türkiye’nin bölgede SDG kadar etkili olamayacağını savunuyor.

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