Esat'tan İran'a 'Destek İçin Teşekür' Ziyareti

Suriye’de iç savaşın başlamasından bu yana nadiren yurtdışı ziyaretinde bulunan Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esat 2011 yılında savaşın başlamasından bu yana ilk kez İran’a gitti. Esat bölgedeki en yakın müttefiki İran’a ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve İran’ın dini lideri Ayetullah Hamaney ile görüştü.

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esat iç savaşın başlamasının ardından geçen sekiz yılda ilk kez Rusya dışında bir ülkeyi ziyaret etti. Suriye’de iç savaşın patlak verdiği 2011 yılının Mart ayından bu yana sadece iki kez yurt dışına çıkan Esat bu seyehatlerin ikisini de Rusya’ya yapmıştı.

Suriye ve İran basınında yer alan haberlere göre, Suriye Cumhurbaşkanı Esat İran’ın lider kadrosuna ve İran halkına savaş boyunca Suriye’ye verdikleri destek için teşekkür etti.

Suriye ve İran devlet televizyonları, Beşar Esat ve Hamaney’in birbirleriyle kucaklaştığı, Esat’ın İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile de el sıkıştığı görüntüleri yayınladı. Suriye devlet televizyonu iki liderin “iki dost ülkenin çıkarları için tüm düzeylerde işbirliğine devam etme” konusunda görüş birliği içinde olduğunu aktardı.