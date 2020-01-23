ESBALDER’den ‘misine ağlar iç sularda da yasaklanmalı’ çağrısı

Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER) Başkanı Osman Demirtaş, misisine ağların yasaklanmalı ve kullananlara yaptırımlar uygulanması gerektiğini belirtti.

Dernek binasında konuyla ilgili görüş ve düşüncelerini açıklayanı Osman Demirtaş, misine ağların doğaya ve canlılara verdiği zararların ispatlandığını ve tüm yurtta profesyonel balıkçıların kullanmalarının yasaklandığını anlattı. Demirtaş, "Her ne oldu ise 2016- 2020 yılları arasında yayınlanan 4/1 tebliğde; misine ağlar denizlerde yasak, lakin iç sularımızda serbest bırakıldı. Bu katil misine ağlar; en son Sapanca Gölü’nde yaptığı katliamla gündeme geldi. Bu katil ağlar, içerisinden sadece balıklar değil, gökyüzünde uçan ördek, karabatak, balıkçıl gibi 68 adet kanatlı canlıları da katletmişti. 2020- 2024 yılları arasında geçerli olacak olan tebliğde; denizlerde yasak olan bu katil misina ağların, iç sularımızda da yasaklanması gerekmektedir. Sportif amatör olta balıkçısına getirilmek istenilen yasaklarla, olta balıkçısı su kenarından uzaklaştırılması istenmektedir. Olta balıkçıları, doğa dostu olup, doğanın korunması için mücadele etmektedir. Dernek olarak her zaman devlet terbiyesi içerisinde mücadelemiz devam edecektir’’ dedi.



