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  4. Eşcinsel çifti bıçaklayan radikal İslamcıya ömür boyu hapis

Eşcinsel çifti bıçaklayan radikal İslamcıya ömür boyu hapis

21.05.2021 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya’nın Dresden kentinde eşcinsel bir çifti bıçaklayan ve bir kişiyi öldüren radikal İslamcı Suriye vatandaşına ömür boyu hapis cezası verildi.

Mahkeme heyeti sanığın erken tahliyesinin önünü de kapadı.Almanya'nın Dresden kentinde eşcinsel bir çifti bıçaklayan ve birinin ölümüne sebep olan Abdullah A.'ya ömür boyu hapis cezası verildi.

Dresden Eyalet Yüksek Mahkemesi 21 yaşındaki genci cinayet, cinayete teşebbüs ve tehlikeli bir biçimde adam yaralamadan suçlu buldu. Mahkeme Başkanı Yargıç Hans Schlüter-Staats işlenen "suçun özel ağırlığının" tespit edildiğini açıkladı. Alman hukukundaki bu terim, sanığın 15 yıl hapis cezası çektikten sonra erken tahliye olmasının önünü kapatıyor.

Yargılama sırasında Federal Savcılık sanığa en üst cezanın verilmesini istemişti. Savunma makamı ise sanığın olay sırasında 20 yaşında olduğunun göz önünde bulundurularak daha hafif bir ceza verilmesini talep etmişti.

2015 yılında çocuk sığınmacı olarak Almanya'ya gelen Abdullah A., 2018 yılında IŞİD propagandası yapmaktan suçlu bulunmuş, tutuklu olduğu kurumdaki ceza infaz memurlarına saldırması nedeniyle bu cezası sertleştirilmişti. Eylül 2020'de ise bir takım katı yükümlülük ve şartlar altında serbest bırakılmıştı.

Saldırı günü

4 Ekim 2020 tarihinde Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinden gezmek için Dresden'e gelen eşcinsel bir çift kent merkezinde gezerken bıçaklı saldırıya uğradı. Erkeklerden 55 yaşında olan olay yerinde hayatını kaybetti, hayat arkadaşı ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Abdullah A. saldırıdan üç hafta sonra olay yerinde DNA izine rastlanması üzerine kent merkezinde yakalanmış ve çantasında döner bıçağına benzer büyüklükte bir bıçak bulunmuştu.

Davanın görülmesine 12 Nisan tarihinde başlanmış, Abdullah A. yargılama sırasında yaptığı açıklamada homoseksüelliği "ağır bir suç" olarak gördüğünü ve çifti cezalandırmak istediğini ifade etmişti.

dpa / EC,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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