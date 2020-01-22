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Eşcinsel çiftin annelik davası

DÜNYA HABERLERİ  | 22.01.2020 23:26 | Son Güncelleme

Almanya'da hamile olan eşcinsel bir kadın, evli olduğu kadının da doğacak çocuğunun annesi olarak kayıtlara geçmesi için hukuk mücadelesi başlattı.

Almanya'da eşcinsel bir çift anneliklerinin yasal olarak tanınması için mahkemeye başvurdu. Evanjelik Basın Servisi epd'de yer alan habere göre, 1996'dan beri birlikte olan 44 yaşındaki Gesa Teichert-Akkermann ile kendisinden iki yaş büyük Verena Akkermann, 2015 yılında birlikteliklerini resmileştirdi.

Gesa Teichert-Ackermann yaklaşık sekiz ay önce suni döllenmeyle hamile kaldı. Çift, doğacak çocuğun velayetinin hem hamile olan Teichert-Ackermann, hem de eşi Verena Akkermann'a verilmesini talep ediyor. Ajansa konuşan çift, "Amacımız çocuğumuzun doğum belgesine ebeveyn olarak ikimizin de kayıt edilmesi" dedi.

Hukukçulardan destek

Hukukçular Birliği Başkanı Maria Wersig, Almanya'da daha önce rastlanılmayan bir dava ile karşı karşıya olduklarını belirtti. Wersig; davayı, çiftin içinde bulunduğu zor durumu gözler önüne serdiği için önemsediklerini söyledi. Hildesheim kentinde yaşayan çiftin bu adımlarını memnuniyetle karşıladığını söyleyen Wersig, "Hukukçular Birliğine göre bu durumdaki ailelerin hakları ağır şekilde ihlal ediliyor ve aynı zamanda çocukların refahı da tehlikeye atılıyor" dedi.

Yaklaşık üç hafta sonra doğum yapacak olan Teichert-Akkermann, doğacak çocuğunu eşinin üzerine de kaydettirebilmek için gerekirse Federal Anayasa Mahkemesi'ne ve hatta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğini söyledi.

Rahatsızlığı nedeniyle riskli bir hamilelik geçirdiğini aktaran Teichert-Akkermann, "Eğer doğum esnasında ölürsem çocuğumuz yetim ve öksüz olacak" dedi. Sınırlı bir velayet belgesi çıkarttıklarını anlatan Teichert-Akkermann, "Bu belge ile çocuğu anaokulundan alıp eve götürmek mümkün ama doktora gitmesi gerektiğinde eşim sorun yaşayabilir" diye konuştu.

Eşcinsel çiftten biri akademik danışmanlık yaparken diğeri okul müdürü olarak çalışıyor.

Almanya'da eşcinseller 1 Ekim 2017'de yürürlüğe giren Herkes İçin Evlilik Yasası uyarınca evlenebiliyor. Çiftler evlat da edinebiliyor.

epd/TY,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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