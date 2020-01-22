Eşcinsel çiftin annelik davası

Almanya'da eşcinsel bir çift anneliklerinin yasal olarak tanınması için mahkemeye başvurdu. Evanjelik Basın Servisi epd'de yer alan habere göre, 1996'dan beri birlikte olan 44 yaşındaki Gesa Teichert-Akkermann ile kendisinden iki yaş büyük Verena Akkermann, 2015 yılında birlikteliklerini resmileştirdi.

Gesa Teichert-Ackermann yaklaşık sekiz ay önce suni döllenmeyle hamile kaldı. Çift, doğacak çocuğun velayetinin hem hamile olan Teichert-Ackermann, hem de eşi Verena Akkermann'a verilmesini talep ediyor. Ajansa konuşan çift, "Amacımız çocuğumuzun doğum belgesine ebeveyn olarak ikimizin de kayıt edilmesi" dedi.

Hukukçulardan destek

Hukukçular Birliği Başkanı Maria Wersig, Almanya'da daha önce rastlanılmayan bir dava ile karşı karşıya olduklarını belirtti. Wersig; davayı, çiftin içinde bulunduğu zor durumu gözler önüne serdiği için önemsediklerini söyledi. Hildesheim kentinde yaşayan çiftin bu adımlarını memnuniyetle karşıladığını söyleyen Wersig, "Hukukçular Birliğine göre bu durumdaki ailelerin hakları ağır şekilde ihlal ediliyor ve aynı zamanda çocukların refahı da tehlikeye atılıyor" dedi.