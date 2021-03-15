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Eşcinsel çiftlerin kutsanması talebine Vatikan'dan ret

15.03.2021 19:12 | Son Güncelleme:
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Eşcinsel çiftlerin kutsanması talebine Vatikan'dan ret

Vatikan, Almanya'da eşcinsel çiftlerin kilisede kutsanması planlarına izin vermedi.

Eşcinsellerin birey olarak kutsanabileceği kaydedildi.Vatikan, Almanya'da eşcinsel çiftlerin kutsanması planına izin vermedi. Vatikan'ın inanç işlerinden sorumlu bölümünden yapılan açıklamada "evlilik kurumu dışında cinsel birlikteliklerin yaşandığı durumlarda çiftlerin kutsanmasına izin verilmediği" kaydedildi.

Papa Françesko tarafından onaylanan açıklamada, Almanya'da eşcinsel çiftlerin kutsanması planlarına izin verilmemesinin adaletsiz bir ayrımcılık olarak görülmemesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "Kilise öğretisinde yer aldığı şekilde Tanrı'ya sadık bir yaşam sürme iradesini beyan eden eşcinsellerin birey olarak kutsanabileceği ancak bunun için her tür cinsellikten feragat edilmesi gerektiği" kaydedildi. Vatikan, eşcinsel birliktelikleri tanıma eğilimi gösteren her tür kutsamanın yasak olduğuna dikkat çekti.

Alman Piskoposlar Konferansı Başkanı Georg Bätzing, eşcinsel çiftlerin kilisede kutsanabilmesinden yana görüş bildirmişti. Almanya'da 1 Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe giren yasa ile eşcinsel çiftlerin de evlenmesinin önü açılmıştı. Ancak Katolik Kilisesinde nikah kıyamıyorlar. Bu nedenle eşcinsel çiftlerin birlikteliklerinin kutsanabilmesi için bir formül aranıyordu.

epd/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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