HABER

Eşcinsel ilişki için gitti, hayatının şokunu yaşadı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.12.2018 16:49 | Son Güncelleme

Mersin'de 2 saldırgan, eşcinsel ilişki vaadiyle kandırdığı 3 erkek ile harabe bir binada buluştu. 3 kişiyi bıçaklayıp gasp eden saldırganlar polis tarafından yakalanılarak tutuklandı.

Eşcinsel ilişki için gitti, hayatının şokunu yaşadı

Mersin'de 2 saldırgan, eşcinsel ilişki vaadiyle kandırdığı 3 erkek ile harabe birbinada buluştu. 3 kişiyi bıçaklayıp gasp eden saldırganlar polis tarafından yakalanılarak tutuklandı. Emniyete götürülen şüphelilerden G.Y., daha önce bir erkek tarafından ilişkiye zorlandığı için olayı gerçekleştirdiğini öne sürdü.

EŞCİNSEL 3 ERKEK, İNTERNETTE TANIŞTIKLARI 2 KİŞİ İLE BULUŞTU

Eşcinsel oldukları öne sürülen 3 erkek, internet üzerinden bağlantı kurdukları 2 kişi ile kent merkezinde buluştu

BIÇAKLANIP GASP EDİLDİLER

3 kişi, buluştukları kişilerce bıçaklanıp, telefonları gasbedildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayların faili olduğu gerekçesiyle G.Y. ve A.A.'yı yakalayıp, gözaltına aldı.

"DAHA ÖNCE İLİŞKİYE ZORLANDIM" DEDİ

Emniyete götürülen şüphelilerden G.Y., daha önce bir erkek tarafından ilişkiye zorlandığı için olayı gerçekleştirdiğini öne sürdü.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

PARTNERİşte en fazla radyasyon yayan akıllı telefonlarİşte en fazla radyasyon yayan akıllı telefonlar
2 genç, çocuk parkında baygın bulundu2 genç, çocuk parkında baygın bulundu
Önce mesajla taciz sonra otomobile bindirip...Önce mesajla taciz sonra otomobile bindirip...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mersin eşcinsel eşcinsel ilişki

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek'ten AK Parti ile MHP arasında yaşanan WhatsApp çatlağıyla ilgili olay yorum!

Melih Gökçek'ten AK Parti ile MHP arasında yaşanan WhatsApp çatlağıyla ilgili olay yorum!

Fatih Portakal Ergenekon kumpasıyla ilgili haberi paylaşıp iktidara sert sözlerle yüklendi

Fatih Portakal Ergenekon kumpasıyla ilgili haberi paylaşıp iktidara sert sözlerle yüklendi

Üzerinden yıllar geçse de bu aşk unutulmadı

Üzerinden yıllar geçse de bu aşk unutulmadı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Lisansları bakanlık kararı ile iptal edildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Lisansları bakanlık kararı ile iptal edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Arjantin'e gelen Türk gencine süpriz davet!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Arjantin'e gelen Türk gencine süpriz davet!

Ülke şokta! Başbakan ve eşi için 'yargılansın' kararı

Ülke şokta! Başbakan ve eşi için 'yargılansın' kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cinsel içerikli fotoğraflarla taciz etti! Buluşmaya gittiğinde ise…

Önce mesajla taciz sonra otomobile bindirip...

Mersin'de kan donduran olay! Bankacı karısını öldürüp cesedini parçalara ayırdı

Vahşet! Genç kadını öldürüp cesedini parçalara ayırdı sonra...

Bodrum'da tüyler ürperten görüntü! Selde sürüklenen aracını elleriyle tuttu, park etti, iple bağladı

Bodrum'da tüyler ürperten görüntü! Selde sürüklenen aracını elleriyle tuttu, park etti, iple bağladı

Korkunç kaza! Ambulansa yol vermek istemişti

Korkunç kaza! Ambulansa yol vermek istemişti

Sivas'ta kan donduran anlar! Genç kadını, otomobille metrelerce sürükledi

Kan donduran anlar! Genç kadını metrelerce sürükledi

Hiç kimse ne olduğunu anlayamadı... Şok baskın!

Hiç kimse ne olduğunu anlayamadı... Şok baskın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.