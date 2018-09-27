Eşcinsel penguen çift, yavru penguen sahiplendi!

Danimarka'daki Odense hayvanat bahçesinde iki erkek penguen, bulundukları alanda tek başına kalan ve göz ardı edilen bir penguene kol kanat gerdi.
Danirmarka'da yayın yapan DR sitesine konuşan hayvanat bahçesindeki bakıcı Sandie Hedegard Munck yavrunun annesinin yıkanmaya gidip yavruyu babasına bıraktıktan sonra bu durumun oluştuğunu ifade etti. Munck "Sanırım baba yavru ile ilgilenmeyince çift, ‘biz bunu alalım' diye düşündü" dedi.
YAVRU PENGUEN, BAKICILAR TARAFINDAN ANNEYE TESLİM EDİLDİ
Munck'a göre, anne ve baba yavrularının kayıp olduğunu fark ettiğinde olanlar daha da şaşırtıcı bir hal aldı. Erkek daha önce hiç yavrusu olmamış gibi davranırken, annenin sakin bir şekilde yavrusunu aradığı gözlemlendi. Ancak bir süre sonra anne, yavrusunun iki erkek penguenin arasında olduğunu fark etti. Facebook'tan yayınlanan görüntülerde annenin yavrusu ile yeniden bir araya gelmek için attığı çığlıklar duyuldu.
EŞCİNSEL PENGUEN ÇİFT ÖDÜLLENDİRİLDİ
En sonunda da bakıcı Munck duruma müdahale ederek yavruyu anne ve babasına teslim etti. Hayvanat bahçesi çifti de mutlu etti. Çifte, bir anne penguenin üzerinde 60 gün yattığı döllenmemiş yumurta verildi.
BABA OLMUŞLARDI
Danimarka’da Odensa Hayvanat Bahçesi’nde yaşayan eşçinsel kral penguen çift, 2012 yılında baba olmuştu. Park çalışanları, geçtiğimiz yıl keşfettikleri eşcinsel çiftin diğer penguenleri rahatsız ederek yumurtalarını çaldıklarını gözlemlemişti.
Zoolog Nina Christensen “ Kral penguenlerde biri yumurtaya bakarken diğeri avlanmaya çıkar. Bu görev dağılımını eşcinsel penguenler de gerçekleştirdi. İkisi de kuluçkada bekledi” açıklamasını yapmıştı.
'Trump ile kapsamlı görüşme yapılmadı'
WhatsApp kurucularından Brian Acton: Kullanıcılarımın gizliliğini sattım ve...
MHP'li başkan, şehit babasını tekme tokat dövüp hastanelik etti!
Halep’in batısındaki Türk üssü ilk kez görüntülendi!
Siirt'te HDP'li isme 'Dolar 7.15' tutuklaması! Facebook'ta paylaşınca...
CHP'den 'hibe uçak' için iade hamlesi
Zabıtaya tokat pahalıya patladı
Putin'i çıldırtacak fotoğraflar! İngiliz basını yayınladı, deprem etkisi yarattı
Otoban kenarında şişme kadınla ilişkiye girdi, kamyon şoförüne yakalandı
İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek
70 yaşındaki adamın içinden köpek çıktı
Japonya hakkında sıra dışı bilgiler
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan proje açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum