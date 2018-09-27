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Eşcinsel penguen çift, yavru penguen sahiplendi!

DÜNYA HABERLERİ  | 27.09.2018 14:33 | Son Güncelleme

Danimarka’da bir hayvanat bahçesinde iki erkek penguen, anne ve babasının terk ettiği bir yavru pengueni sahiplendi. Hayvanat bahçesindeki bakıcı, durumun ‘ihmalkâr’ baba penguenden kaynaklı olduğunu söyledi.

Danimarka'daki Odense hayvanat bahçesinde iki erkek penguen, bulundukları alanda tek başına kalan ve göz ardı edilen bir penguene kol kanat gerdi.

Danirmarka'da yayın yapan DR sitesine konuşan hayvanat bahçesindeki bakıcı Sandie Hedegard Munck yavrunun annesinin yıkanmaya gidip yavruyu babasına bıraktıktan sonra bu durumun oluştuğunu ifade etti. Munck "Sanırım baba yavru ile ilgilenmeyince çift, ‘biz bunu alalım' diye düşündü" dedi.

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YAVRU PENGUEN, BAKICILAR TARAFINDAN ANNEYE TESLİM EDİLDİ

Munck'a göre, anne ve baba yavrularının kayıp olduğunu fark ettiğinde olanlar daha da şaşırtıcı bir hal aldı. Erkek daha önce hiç yavrusu olmamış gibi davranırken, annenin sakin bir şekilde yavrusunu aradığı gözlemlendi. Ancak bir süre sonra anne, yavrusunun iki erkek penguenin arasında olduğunu fark etti. Facebook'tan yayınlanan görüntülerde annenin yavrusu ile yeniden bir araya gelmek için attığı çığlıklar duyuldu.

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EŞCİNSEL PENGUEN ÇİFT ÖDÜLLENDİRİLDİ

En sonunda da bakıcı Munck duruma müdahale ederek yavruyu anne ve babasına teslim etti. Hayvanat bahçesi çifti de mutlu etti. Çifte, bir anne penguenin üzerinde 60 gün yattığı döllenmemiş yumurta verildi.

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BABA OLMUŞLARDI

Danimarka’da Odensa Hayvanat Bahçesi’nde yaşayan eşçinsel kral penguen çift, 2012 yılında baba olmuştu. Park çalışanları, geçtiğimiz yıl keşfettikleri eşcinsel çiftin diğer penguenleri rahatsız ederek yumurtalarını çaldıklarını gözlemlemişti.

Zoolog Nina Christensen “ Kral penguenlerde biri yumurtaya bakarken diğeri avlanmaya çıkar. Bu görev dağılımını eşcinsel penguenler de gerçekleştirdi. İkisi de kuluçkada bekledi” açıklamasını yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Penguen LGBT eşcinsel

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