'Eşcinsellik tedavisi' adı altında aylarca elektrik şokuna maruz kalan adam özür bekliyor

Şu anda 74 yaşında olan Chris, o yıllarda hissettiklerini anlattığı zaman, kendisine "cinsiyet değiştirmenin bile" eşcinsel bir erkek olarak yaşamayı sürdürmekten daha iyi olacağının söylendiğini hatırlıyor.

Fakat suç sayılmasa da 1970'lerde toplumun önemli bir kesiminde eşcinsellik konusunda güçlü olumsuz önyargılar hakimdi.

Şimdi, o günlerde yaşadıklarının kendisinde 40 yılı aşkındır devam eden 'şiddetli' travma sonrası stres bozukluğu ve zihin sağlığı sorunlarına yol açtığını söylüyor.

Chris, faydalı olacağını düşünerek aylarca tedavi adı altında sürdürülen acılı ve stresli bir sürece katlandı.

Doktor ona, kendisini "tedavi edebilecek" birini tanıdığını söyledi ve onu Birmingham Üniversitesi'nden bir klinik psikologa yönlendirdi.

Elli yıl önce İngiltere'deki bir üniversitenin psikoloji bölümünde aylarca elektrik şoku ile "tedavi" gören bir gay, kendisinden özür dilenmesini talep etti.

Bu tür bir dizi tavsiye dinledikten sonra "garantili" olduğu söylenen "tedaviye" başlamaya karar veriyor.

"Bir dizi fotoğrafı projektörden tek tek duvardaki perdeye yansıttığım bir odaya oturtuluyordum.. El ve ayak bileklerime elektrotlar bağlanıyordu. Bir erkek fotoğrafı geldiğinde, sonraki resme yeterince hızlı geçmiyorsam kuvvetli bir elektrik şoku veriliyordu. Kadın fotoğrafları göründüğünde hiç bir şey olmuyordu" diye anlatıyor.

Bu elektrik şoklarıyla kişinin eşcinsel arzuları acı ve nahoş anılarla özdeşleştirmesi hedefleniyordu.

Chris bütün bir "tedavi" sürecini tamamladıktan sonra, psikologlar tarafından kadınlarla romantik ilişkilere girmeye teşvik edildi.

"Çöpçatan aracılığıyla tanımadan buluştuğum Ruth'a (gerçek adı değil) durumu olduğu gibi anlattım. Birlikte üniversitedeki insanları görmeye gittik. Bu onu korkutmadı. 'Tedavi bittiğinde tamamen iyileşeceğimi' söylediler" diyor.

Ama böyle olmadı. Tedavi onu 'iyileştirmedi' ya da cinsel yönelimini değiştirmedi.

Chris ve Ruth evlendiler ve bugüne kadar da evli kaldılar. Chris Ruth'un en iyi arkadaşı olduğunu söylüyor. Ama 42 yıldır evlilik hayatında cinsellik yoktu.