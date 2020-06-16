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Escobar’ın sağ kolu Lehder Almanya’da

16.06.2020 22:47 | Son Güncelleme

Dünyanın en ünlü uyuşturucu baronlarından Kolombiyalı Pablo Escobar’ın bir dönem sağ kolu olan Carlos Lehder Rivas, tanık koruma programı altında olduğu ABD'den Almanya’ya gönderildi.

Escobar’ın sağ kolu Lehder Almanya’da

Dünyanın en ünlü uyuşturucu kaçakçılarından biri olan Carlos Lehder Rivas, Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) Almanya'ya gönderildi. Alman haber portalı Spiegel'in aktardığı bilgiye göre Lehder, salı sabahı Frankfurt Havalimanı'nda ABD'li yetkililerce Alman makamlarına teslim edildi.

Alman bir baba ile Kolombiyalı bir annenin oğlu olan ve Alman vatandaşlığına da sahip olan 70 yaşındaki Lehder, 1993'te öldürülen, dünyanın en ünlü uyuşturucu baronlarından Kolombiyalı Pablo Escobar'ın sağ kolu olarak biliniyor. 1987'de Kolombiya'da yakalanarak ABD'ye teslim edilen "Crazy Charly" lakaplı Carlos Lehder, burada 134 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Tutuklu bulunduğu bu dönemde ABD makamları ile iş birliği yaptığı belirtilen ve tanık koruma programına alınan eski uyuşturucu kaçakçısına, cezasını ABD'de çektiği için Almanya'da herhangi bir takibat uygulanmayacağı belirtiliyor.

Hayatı boyunca daha önce hiç Almanya'ya gelmeyen ve bu ülkede akrabası da bulunmadığı bildirilen ve şu an ağır hasta olduğu öne sürülen Lehder ile, Almanya'da kamu yararına faaliyet gösteren bir örgütün ilgileneceği ifade edildi.

Escobar'ın uyuşturucu imparatorluğu

1970'li ve 80'li yıllarda dünyanın en büyük uyuşturucu kaçakçılığı örgütü olan Medellin Karteli'nin lideri Pablo Escobar'ın en yakınındaki kişilerden biri olan Carlos Lehder, kendisinin de kullandığı küçük uçaklardan oluşan bir filo ile Kolombiya'dan ABD'nin Miami kentine kokain taşımıştı.

Pablo Escobar, söz konusu uyuşturucu ticareti sayesinde 80'li yıllarda dünyanın en zengin kişilerinden biri olurken, Carlos Lehder de, Karayipler'de kaçakçılığı yapılan kokainin depolandığı bir ada satın almıştı. Medellin Karteli içinde, özellikle örgüte "ihanet edenlere karşı acımasız" olduğu öne sürülen Lehder'in aynı zamanda hem Adolf Hitler'e, hem de John Lennon'a büyük hayranlık duyduğu belirtiliyor.

Carlos Lehder, dünya çapında büyük rağbet gören Netflix yapımı Narcos dizisinde de ana karakterlerden biri olarak canlandırılmıştı.

dpa / ET,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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