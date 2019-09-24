Eşe karşı cinsel saldırı davasında beraat

Davanın ardından açıklama yapan M.T, her gün kadına karşı şiddet haberleri çıktığını belirterek, şunları söyledi:

"Sanıklara böyle beraat kararı verilmeye devam edildiği sürece maalesef biz bunların önünü alamayacağız. Karara itiraz edeceğim, bir üst mahkemeye taşıyacağım. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Savcılık bizim lehimize düşündüğü için aslında mutlu oldum. Mahkeme şüphe var demiş. Bu şüpheleri giderdiğimiz takdirde bizim için maraton hala devam ediyor. Umudumuzu yitirmiyoruz. Ben mücadelemi asla yitirmeyeceğim. İnanıyorum ki buradan mutlaka ceza alacaktır. Umuyoruz ki istinafta haklı bir karar verilir. Bekleyeceğiz göreceğiz."

