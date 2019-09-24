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Eşe karşı cinsel saldırı davasında beraat

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 12:10 | Son Güncelleme

İstanbul'da boşanma aşamasındaki eşine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanığın beraatine karar verildi

İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de boşanma aşamasındaki eşine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanığın beraatine karar verildi.

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık E.T. ile müşteki M.T. ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan müşteki M.T. şikayetinin devam ettiğini belirterek, "Aylarca sığınma evinde kaldım. İlk eşimden olan çocuğum psikolojik tedavi görüyor. Sanığın en ağır cezayı almasını talep ediyorum." dedi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklaşan cumhuriyet savcısı, atılı suçu işlediği sabit olan sanığın "cinsel saldırı" suçundan 12 yıldan az olmamak üzere cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmada sön süze sorulan sanık E.T, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, beraatini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık E.T'nin "eşe karşı cinsel saldırı" suçunu işlediği yönünde mahkumiyetini gerektirir kesin ve inandırıcı delil elde edilememesi nedeniyle beraatine hükmetti.

İddianameden E.T'nin cinsel saldırı suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası isteniyordu.

Davanın ardından açıklama yapan M.T, her gün kadına karşı şiddet haberleri çıktığını belirterek, şunları söyledi:

"Sanıklara böyle beraat kararı verilmeye devam edildiği sürece maalesef biz bunların önünü alamayacağız. Karara itiraz edeceğim, bir üst mahkemeye taşıyacağım. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Savcılık bizim lehimize düşündüğü için aslında mutlu oldum. Mahkeme şüphe var demiş. Bu şüpheleri giderdiğimiz takdirde bizim için maraton hala devam ediyor. Umudumuzu yitirmiyoruz. Ben mücadelemi asla yitirmeyeceğim. İnanıyorum ki buradan mutlaka ceza alacaktır. Umuyoruz ki istinafta haklı bir karar verilir. Bekleyeceğiz göreceğiz."

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