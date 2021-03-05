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  4. Eşe satırlı saldırı! Barışma teklifini reddetti diye eşini 10 yerinden yaraladı

Eşe satırlı saldırı! Barışma teklifini reddetti diye eşini 10 yerinden yaraladı

05.03.2021 15:39 | Son Güncelleme:
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Eşe satırlı saldırı! Barışma teklifini reddetti diye eşini 10 yerinden yaraladı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde Osman T. barışma isteğini reddeden ayrı yaşadığı eşi Naciye T.’yi satırla yaraladı. Vücuduna 10 satır darbesi alan Naciye T. tedaviye alınırken, gözaltına alınan Osman T. ise tutuklandı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Kocaeli'nin Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi Pırlanta Sokak’ta meydana geldi. Naciye T.'yi (48) sokakta kanlar içinde yatarken görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

TALİHSİZ KADININ BAŞ VE BOYNUNDA 10 KESİK OLDUĞU BELİRLENDİ

Gelen sağlık ekibi, Naciye T.'yi Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan Naciye T.’nin baş ve boyun kısmında 10 kesik olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili araştırma yapan polis, Naciye T.’nin yaklaşık 2 yıldır ayrı yaşadığı eşi Osman T. ’yi (65) yakaladı. Osman T.’nin 5 çocuk annesi eşini yaraladığı satıra da el konuldu.

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CANİ ADAM TUTUKLANDI

Emniyetteki ifadesinde, eşi barışma teklifini geri çevirince olayın yaşandığını söyleyen Osman T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(DHA)

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