Esed ailesine İspanya'da para aklama suçlaması

MADRİD (AA) - İspanya Ulusal Mahkeme Savcısı Jose de la Mata, Suriye rejimi lideri Beşşar Esed'in amcası ve eski Suriye Başkan Yardımcısı olan Rıfat Esed ile 13 kişi hakkında İspanya'da 695 milyon avro para aklama, organize suç örgütü kurmak ve tarihi eser kaçakçılığı gerekçesiyle dava açılmasını istedi.

Ulusal Mahkeme'de yürütülen soruşturmada savcı De la Mata, 82 yaşındaki Rıfat Esed'in 8 çocuğu, 2 eşi ve 3 şirket yöneticisi aracılığıyla organize bir suç örgütü gibi çalıştığını ve İspanya'da toplam 695 milyon avro para akladığını belirtti.

De la Mata'nın sunduğu iddianamede, Rıfat Esed'in 1980'li yıllardan itibaren Suriye Ulusal Hazinesinin yasa dışı olarak kullanımdan kaldırdığı fonları, farklı Avrupa ülkelerinde akladığı kaydedildi.

Suriye'den 1984'te ayrılan Rıfat Esed'in, Hazine'den çıkardığı fonlar dışında haraç, tehdit, arkeolojik eser ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi çok sayıda suç faaliyetinden yasa dışı kaynaklar elde ettiği bildirildi.

Rıfat Esed'in İspanya'daki faaliyetlerinde, ülkenin güneyindeki Endülüs bölgesinde bulunan Malaga ve Marbella'yı merkez olarak kullandığı ve buralarda çok sayıda mülk satın aldığı ifade edildi.