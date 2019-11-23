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Esed ailesine İspanya'da para aklama suçlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 15:29 | Son Güncelleme

Ulusal Mahkeme Savcısı Jose de la Mata, Suriye rejimi lideri Beşşar Esed'in amcası ve eski Suriye Başkan Yardımcısı olan Rıfat Esed ve diğer 13 kişi hakkında dava açılmasını talep etti

MADRİD (AA) - İspanya Ulusal Mahkeme Savcısı Jose de la Mata, Suriye rejimi lideri Beşşar Esed'in amcası ve eski Suriye Başkan Yardımcısı olan Rıfat Esed ile 13 kişi hakkında İspanya'da 695 milyon avro para aklama, organize suç örgütü kurmak ve tarihi eser kaçakçılığı gerekçesiyle dava açılmasını istedi.

Ulusal Mahkeme'de yürütülen soruşturmada savcı De la Mata, 82 yaşındaki Rıfat Esed'in 8 çocuğu, 2 eşi ve 3 şirket yöneticisi aracılığıyla organize bir suç örgütü gibi çalıştığını ve İspanya'da toplam 695 milyon avro para akladığını belirtti.

De la Mata'nın sunduğu iddianamede, Rıfat Esed'in 1980'li yıllardan itibaren Suriye Ulusal Hazinesinin yasa dışı olarak kullanımdan kaldırdığı fonları, farklı Avrupa ülkelerinde akladığı kaydedildi.

Suriye'den 1984'te ayrılan Rıfat Esed'in, Hazine'den çıkardığı fonlar dışında haraç, tehdit, arkeolojik eser ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi çok sayıda suç faaliyetinden yasa dışı kaynaklar elde ettiği bildirildi.

Rıfat Esed'in İspanya'daki faaliyetlerinde, ülkenin güneyindeki Endülüs bölgesinde bulunan Malaga ve Marbella'yı merkez olarak kullandığı ve buralarda çok sayıda mülk satın aldığı ifade edildi.

Esed'in mevcut durumda İspanya'da, çocukları ve eşleri adına kayıtlı şirketlere ait gibi göstererek gizlediği, toplam 695 milyon avro değerinde 507 taşınmazın sahibi olduğu kaydedildi.

- 10 günde davayı açılması bekleniyor

İspanyol savcı, Rıfat Esed'in İspanya'da uzun yıllar para aklamasına rağmen bunun ortaya çıkarılamamasındaki en önemli sebebi, "çocukları ve eşleriyle kurduğu suç organizasyonunun üyeleri arasındaki mükemmel koordinasyon ve güven" olarak açıkladı.

İddianamede, Esed ailesinin İspanya'daki mal varlığını "Suudi Arabistan Kraliyet Ailesi'nin yardım ve armağanlarıyla yaptığı" şeklinde savunmasının doğru olmadığı belirtilerek, Esed ailesinin emlak alımlarını Suudi bağışlarıyla yapmadığının kanıtlandığı vurgulandı.

Ulusal Mahkemenin 10 günde Esed ve diğer 13 kişi hakkındaki davayı açması bekleniyor.

Rıfat Esed hakkında İspanya'dakine benzer suçlamalarla Fransa, Cebelitarık, Panama ve İngiltere'de de açılmış davalar bulunuyor.

Suriye'de güvenlik sorumlusu olduğu dönemde, 1982'de ülkenin orta kesimlerinde sivil katliam yapan ve bundan dolayı "Hama Kasabı" diye adlandırılan Rıfat Esed, İsviçre'de de insanlık karşıtı suçla yargılanıyor.

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