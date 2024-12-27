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Esed ailesine şok! O ülkede gözaltına alındılar

27.12.2024 21:43
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Suriye'nin devrik lideri Beşşar Esed'in kuzeni Dureyd Esed'in eşi ve kızı Lübnan'dan sahte pasaportlarla çıkmaya çalışırken gözaltına alındı. Konuya ilişkin Lübnan makamlarından resmi bir açıklama yapılmadı.

Esed ailesine şok! O ülkede gözaltına alındılar

Lübnan basınına yansıyan haberlerde, Esed'in kuzeni Dureyd Esed'in eşi ve kızı Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Esed ailesinden ismi açıklanmayan kişilerin sahte Suriye pasaportuyla Lübnan'dan çıkmaya çalıştığı için gözaltına alındığı bildirildi.

Beşşar Esed'in amcası Rıfat Esed'in oğlu olan Dureyd'in ailesinin daha önce de Lübnan'da mı ikamet ettiği yoksa Esed rejiminin devrilmesinin ardından Lübnan'a geldiği bilinmiyor.

RESMİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Konuya ilişkin Lübnan makamlarından resmi bir açıklama yapılmadı.

2021'DEKİ AFLA ŞAM'A DÖNMÜŞTÜ

Beşşar Esed'in amcası Rıfat Esed (86), Hafız Esed'in yardımcılığı görevinde bulunmuştu.

Başta 1982'deki Hama Katliamı olmak üzere işlediği savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar sebebiyle hakkında uluslararası mahkemelerce suçlamalar bulunuyor.

Fransa'da 2021'de yolsuzluk ve Suriye devlet fonlarının yasa dışı kullanımından suçlu bulunan Rıfat Esed 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Suriye basınında çıkan haberlerde 2021'de Beşşar Esed'in af kararının ardından amcasının Şam'a döndüğü ifade edilmişti.

Kaynak: AA

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Beşar Esad
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