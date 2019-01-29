Esed rejimi güçleri ve askeri muhaliflerin cephe hattının yakınında bulunan Latamne ilçesi AA'nın tarafından drone ile görüntülendi.

Sivil yerleşimlere düzenlenen top ve roket saldırıları, yeni yıkımlara ve göçlere yol açıyor.

Ancak Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, ateşkesi ağır silahlarla saldırılar düzenleyerek ihlal etmeye devam ediyor.

Halk, kendi imkanlarıyla rejim saldırılarında yıkılan altyapı, okul, yol ve sağlık tesislerini onarım çalışmalarını başlatmıştı.

İDLİB (AA) - EŞREF MUSA/BURAK KARACAOĞLU- Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içerisinde yer alan ve Soçi mutabakatı kapsamında ağır silahlardan arındırılan bölgede oluşan güvenli ortamı baltalamaya devam ediyor.

Görüntülerde, sekiz yıldır süren kara ve hava saldırıları neticesinde ilçedeki evlerin çoğunun yıkıldığı, okulların ve camilerin büyük zarar gördüğü dikkati çekti.

İlçede yaşayan Ahmet Mansur, Soçi mutabakatının sağladığı güven ortamı ve devamında rejimin ihlalleri ile ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

Mansur, "Türkiye ile Rusya ile arasında varılan mutabakatın bölgemizde olumlu yankıları oldu. Bölge halkının çoğu, geri döndü. Ama rejim ve İran destekli gruplar bölgeyi hedef alarak ateşkesi ihlale devam ediyor." dedi.

İlçedeki tek su deposunu, yolları ve okulları onardıklarını ifade eden Mansur, rejimin devam eden ihlallerinin bölgeye geri dönüşleri durdurduğunu, dönen halkın da çevredeki yerleşimlere kaçtığını söyledi.

Mansur, Latamne'de zor şartlarda yaşayan halkın kış mevsiminde daha da zorlandığını vurgulayarak yardım kuruluşlarına destek çağrısı yaptı.

- Sınavlara ara verildi

Latamne'de bir okulun müdürü Galib Hüseyin de şunları kaydetti:

"Mevcut okullarda bombardımana maruz kalmayan sınıflar, halk ve yerel meclis tarafından restore edildi. Eğitim yeniden başladı. Lakin rejim ve İran destekli gruplar, sadece sivillerin bulunduğu ilçeyi bombalamaya başladı. Okullarda imtihan sürecinde bombardıman yoğunlaştı. Öğretmenlerin ve öğrencilerin canlarını korumak için imtihanlara ara verdik."