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Esed'in zindanında oğlu ölen baba, işkencenin fotoğrafını görünce hayatını kaybetti

DÜNYA HABERLERİ  | 22.06.2020 18:50 | Son Güncelleme

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin 7 yıl önce tutukladığı oğlunun işkence edilerek öldürüldüğü anın fotoğrafını gören İdlibli Nadir Abbud kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Esed'in zindanında oğlu ölen baba, işkencenin fotoğrafını görünce hayatını kaybetti

ABD'nin Beşşar Esed rejimi ile destekçilerine yönelik Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası'nın 17 Haziran'da yürürlüğe girmesiyle, "Sezar" kod adlı askeri polisin çekerek 2014'te dünyayla paylaştığı fotoğrafların linkleri, son günlerde yüz binlerce kişi tarafından ziyaret edildi.

Suriyeli aileler de söz konusu fotoğraflara bakarak hayatlarından umudu kestikleri yakınlarını arıyor.

Fotoğraflar arasında 7 yıl önce tutuklanan ve haber alamadığı oğlu Yunus Abbud'un işkence edilmiş cansız bedenini gören İdlibli baba, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

SEZAR SURİYE SİVİL KORUMA YASASI

"Sezar" kod adlı askeri polisin çektiği fotoğraflar, 2014'te ilk kez Anadolu Ajansı (AA) tarafından yayımlanmıştı. Söz konusu fotoğraflar, Esed rejiminin sistematik işkence yaparak ve aç bırakarak öldürmek dahil işlediği savaş suçlarının delili olarak büyük yankı uyandırmıştı.

ABD Senatosu, 18 Aralık 2019'da Suriye'de Esed rejimi ve destekçisi Rusya ile İran'ın faaliyetlerine yardım sağlayan kişi ve kuruluşlara ilave yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısını kabul etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da ABD'nin 2020 savunma bütçesi içine eklenen "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası"nı 21 Aralık'ta imzalamıştı.

17 Haziran'da yürürlüğe giren yasaya göre rejime, Rusya ve İran adına hareket eden üstlenici şirketlere destek sağlayan ya da onlarla büyük miktarda para alışverişinde bulunan yabancı kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulanabilecek. (AA)

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