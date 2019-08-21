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"Esed, kimyasal saldırılara devam edip cezalandırılmayacağını sanıyorsa yanılıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 19:44 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı: "Bu ölümcül silahların daha fazla kullanılmasını önlemek ve Esed rejimini bu ağır suçlardan sorumlu tutmak konusundaki kararlılığımızı yineliyoruz" - "Rejimin kendi insanlarına karşı kullandığı kimyasal silah saldırıları unutulamaz ve tolere edilemez. Esed ve rejim içindeki diğerleri, kimyasal saldırılara devam edip cezalandırılmayacaklarını sanıyorsa yanılıyorlar"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, Beşşar Esed rejiminin Şam'ın Doğu Guta bölgesinde kimyasal silahla 1400'ün üzerinde sivili katlettiği saldırının 6'ncı yılında, rejimin söz konusu saldırıdan sorumlu tutulması çağrısını yineledi.

Bakanlık, Esed rejiminin 21 Ağustos 2013'te Doğu Guta bölgesinde sivillere yönelik yaptığı kimyasal silah saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Rejim tarafından yapılan saldırıda hayatını kaybedenlerin anıldığı açıklamada, "Bu ölümcül silahların daha fazla kullanılmasını önlemek ve Esed rejimini bu ağır suçlardan sorumlu tutmak konusundaki kararlılığımızı yineliyoruz. Rejimin kendi insanlarına karşı kullandığı kimyasal silah saldırıları unutulamaz ve tolere edilemez. Esed ve rejim içindeki diğerleri, kimyasal saldırılara devam edip cezalandırılmayacaklarını sanıyorsa yanılıyorlar." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ABD'nin Esed rejimini söz konusu saldırıdan sorumlu tutmak için kararlı olduğu vurgulanırken, bu silahların gelecekte kullanımı durumunda ise rejimin "ciddi bedeller ödemek zorunda kalacağı" da belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Bu silahların gelecekte kullanılmasını önlemek için mevcut olan tüm yolları kullanmaya kararlıyız. Kimyasal silah kullanımını, kim olduğu fark etmeksizin, nerede ve hangi koşulda olursa olsun en güçlü şekilde kınamaya devam edeceğiz." değerlendirmesi yer aldı.

Esed rejimi, 8 yılı aşkın süredir devam eden iç savaşta 216 kez kimyasal silaha başvururken, ilk büyük kimyasal silahla katliamını ise 21 Ağustos 2013'te başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesinde yaptı.

1400'ün üzerinde sivilin öldürüldüğü katliam, uluslararası camianın gündemine oturdu. Rejimin elinde hala çok sayıda kimyasal silah bulundurduğu biliniyor.

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