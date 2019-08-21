"Esed, kimyasal saldırılara devam edip cezalandırılmayacağını sanıyorsa yanılıyor"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, Beşşar Esed rejiminin Şam'ın Doğu Guta bölgesinde kimyasal silahla 1400'ün üzerinde sivili katlettiği saldırının 6'ncı yılında, rejimin söz konusu saldırıdan sorumlu tutulması çağrısını yineledi.

Bakanlık, Esed rejiminin 21 Ağustos 2013'te Doğu Guta bölgesinde sivillere yönelik yaptığı kimyasal silah saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Rejim tarafından yapılan saldırıda hayatını kaybedenlerin anıldığı açıklamada, "Bu ölümcül silahların daha fazla kullanılmasını önlemek ve Esed rejimini bu ağır suçlardan sorumlu tutmak konusundaki kararlılığımızı yineliyoruz. Rejimin kendi insanlarına karşı kullandığı kimyasal silah saldırıları unutulamaz ve tolere edilemez. Esed ve rejim içindeki diğerleri, kimyasal saldırılara devam edip cezalandırılmayacaklarını sanıyorsa yanılıyorlar." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ABD'nin Esed rejimini söz konusu saldırıdan sorumlu tutmak için kararlı olduğu vurgulanırken, bu silahların gelecekte kullanımı durumunda ise rejimin "ciddi bedeller ödemek zorunda kalacağı" da belirtildi.