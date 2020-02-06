Esed rejim güçleri İdlib'de ilerliyor! 1,5 milyon civarı sivil Türkiye sınırına göç ediyor

Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatını hiçe sayan Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın hava desteğiyle İdlib'in güneyinde ilerliyor.

Rejim sivil yerleşimleri ele geçirmek için saldırılarını sürdürürken, siviller de korkudan göç etmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, İdlib’deki saldırılar sonucunda 1 milyon Suriyelinin Türkiye sınırına geldiğini belirtmişti.

Erdoğan, "1 milyona yakın insan şu an sınırlarımıza doğru yürüyor. Biz bunları, ülkemizde misafir ediyoruz. Bunlar artık konteynır kentlerden çıkartarak, evlere yerleştirme yoluna görüyoruz. Gelecek olan 1 milyon insanı, nerelere yerleştireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.